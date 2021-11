Tommy Dorfman rejoint Meadow Walker pour son retour sur le tapis rouge

Il y a d’innombrables raisons pour lesquelles vous avez besoin de voir Marcheur des présest de retour sur le tapis rouge.

Un peu plus d’une semaine après que le mannequin de 22 ans a confirmé son mariage avec l’acteur Louis Thornton-Allan, Meadow est sortie avec style pour sa première apparition sur le tapis rouge depuis le grand jour. Le lundi 1er novembre, elle et la star de 13 Reasons Why Tommy dorfman faisaient partie de la liste étoilée des célébrités qui ont assisté au WSJ. Cérémonie de remise des prix de l’innovateur 2021 du magazine.

Pour l’occasion spéciale, Meadow a porté une minirobe à épaules dénudées rouge vif de la collection Jason Wu, associée à des chaussures roses Manolo Blahnik, un sac à main rose assorti et des bijoux Tiffany comme accessoires. Quant à l’ensemble de Tommy, elle portait un blazer noir à manches froncées surdimensionné Junya Watanabe, associé à un t-shirt graphique, des bas résille noirs et des bottes noires.

La cérémonie annuelle de remise des prix, qui s’est tenue cette année au Museum of Modern Art de New York, a honoré huit talents pionniers (dont chacun sera présenté sur une couverture du numéro de novembre du magazine, qui sortira dans les kiosques le 13 novembre).