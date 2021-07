Tommy Dorfman se présente officiellement en tant que femme

Dorfman a également expliqué comment il avait pu se cacher du monde pendant sa transition, mais a choisi de le faire aux yeux du monde. “Il y a la version que je ne pouvais vraiment pas me permettre de faire, qui est disparaître pendant deux ans et revenir avec un nouveau nom, un nouveau visage et un nouveau corps. Mais ce n’est pas ce que je voulais”, a-t-il déclaré à TIME.

Sur Instagram, petit à petit, il a partagé sa transition et ses changements. “Je vis dans cette autre version du coming out où je ne me sens pas assez en sécurité pour en parler, alors je le fais. Mais Je reconnais que la transition est belle. Pourquoi ne pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble ? J’ai donc enregistré, sur Instagram, une capsule temporelle avec un journal intime, celui qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide”, a-t-il ajouté.

Tommy a également expliqué qu’il ne changera pas de nom car il rend hommage au frère de sa mère décédé un mois après sa naissance. “Je me sens très connecté avec ce nom, avec un oncle qui m’a serré dans ses bras pendant ma mort. C’est une évolution de Tommy. Je reçois plus de Tommy », a-t-il déclaré.