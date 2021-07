Tommy Fleetwood « picote » en pensant à la médaille d’or à Tokyo 2020 et défend la place du golf aux Jeux olympiques avant les débuts de l’équipe GB aux côtés de Paul Casey

Le golfeur de l’équipe britannique Tommy Fleetwood admet que l’idée d’une médaille d’or à Tokyo 2020 le fait « picoter à l’intérieur » avant ses débuts olympiques.

Le golf masculin commence mercredi soir, heure du Royaume-Uni, alors que Fleetwood et Paul Casey tentent d’imiter le célèbre triomphe de Justin Rose à Rio 2016.

.

Fleetwood considère comme un honneur de participer aux Jeux

Ce n’est que la deuxième fois que ce sport est présenté aux Jeux olympiques depuis 1904 – et certains ne le reconnaissent pas encore pleinement en tant que discipline.

Des superstars comme Dustin Johnson et Sergio Garcia se sont retirées des Jeux de cet été, tandis que Fleetwood ne s’est qualifié que parce que les Britanniques de rang supérieur Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick et Lee Westwood ont dit non.

Avec aucun prix en argent offert et des golfeurs déjà pleins de soutiens, les difficultés de programmation l’emportent souvent sur la gloire d’une médaille d’or, surtout compte tenu de son manque actuel d’histoire et de poids dans le sport.

Cependant, après le succès de l’événement en 2016, davantage des plus grandes stars mondiales seront présentées cette fois-ci – et Fleetwood pense qu’il devrait avoir une énorme importance dans le monde du golf.

“Je pense que cela devrait le faire”, a-t-il déclaré à talkSPORT. «Certainement, quand vous êtes ici, c’est tellement plus grand que le golf et cela vous donne du respect pour l’importance des Jeux olympiques et quel rêve c’est pour ces gars de concourir et d’avoir une chance de gagner l’or.

« Je suis tellement heureux que le golf en fasse partie. Lorsque les Jeux olympiques ont lieu tous les quatre ans et qu’il y a des événements dont vous ne savez rien, il y a des enfants qui veulent participer à ces événements et je suis heureux que le golf puisse en faire partie.

“J’espère que cela fera grandir le jeu de cette façon.”

.

Casey représentera GB aux côtés de Fleetwood

Rose, un vainqueur de l’US Open, a décrit sa médaille d’or comme le plus grand moment de sa carrière – et Fleetwood la classerait tout aussi haut.

Il a ajouté: “Ce serait l’une des choses les plus importantes de ma carrière, sinon la plus grande.

«Je suis incroyablement fier de pouvoir me qualifier d’olympien, de dire que j’ai représenté l’équipe GB.

“Mais si je devais dire que j’étais médaillé et médaillé d’or, pour GB et moi-même, et que j’ai ça pour toujours, ça me fait frissonner !”

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store