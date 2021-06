Tommy Fury a appelé Marsellos, le frère de Deontay Wilder, à se battre le 24 juillet à Las Vegas

Marsellos Wilder tient à combattre Tommy Fury sur l’undercard du combat pour le titre mondial des poids lourds entre leurs frères le 24 juillet.

Tyson Fury et Deontay Wilder se rencontreront pour la troisième fois à Las Vegas pour régler leur affaire de titre WBC après des mois de querelles juridiques et de négociations qui ont obligé un médiateur indépendant à intervenir et à ordonner le combat.

Promotions Queensberry

Fury a une fiche de 5-0 (4 KO) et est prêt à affronter Marsellos Wilder le 24 juillet

Bien que les fans espéraient voir Fury combattre son compatriote Anthony Joshua pour le championnat du monde des poids lourds incontesté, il y a deux hommes qui sont vraiment ravis du match.

Les frères cadets des deux poids lourds, Tommy et Marsellos se sont livrés à des allers-retours sur les réseaux sociaux au fil des ans, le Britannique souhaitant faire du combat à Sin City une affaire de famille.

“Ce combat ferait la une des journaux”, a admis Fury. «Ce serait un privilège de se battre sur l’undercard de Tyson et de remporter tous les deux des victoires.

«Je suis prêt pour ce combat. Je suis prêt à tout.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra tout recommencer

«Je suis ici en train de m’entraîner, en forme, donc quoi qu’il arrive, je serai prêt pour.

« Je vais avoir un morceau de lui. Je l’ai appelé avant et il n’a jamais répondu.

Pourtant, Marsellos, qui a perdu deux fois en sept combats, ne pense pas avoir reçu d’offre et envoyé un avertissement au demi-frère du “Gypsy King”.

“Hey Tommy Fury, garde la même énergie quand tu me vois”, a-t-il dit.

Marsellos Wilder se bat dans la division cruiserweight et a perdu deux de ses combats pairs jusqu’à présent

« Vous parlez en mon nom, mais votre équipe ne m’a rien envoyé.

«Je ne fais pas de plafonnement. Je suis un vrai artiste de la vie, mon garçon.