Tommy Fury a dit de « commencer à danser » s’il ne peut pas battre Jake Paul alors que Peter Fury dit à Tyson Fury de suspendre ses plans de retraite

Peter Fury a exhorté son neveu Tommy à « se mettre à danser » s’il ne peut pas battre Jake Paul.

Le joueur de 22 ans n’a que sept combats dans sa carrière de boxeur en plein essor, mais semble prêt à obtenir son salaire le plus lucratif à ce jour contre la star de YouTube.

Amanda Westcott/Showtime

C’est la victoire ou l’échec pour Fury contre Jake Paul

Depuis qu’il a boxé professionnellement pour la première fois en 2020, Paul n’a cessé d’atteindre de nouveaux sommets et de briser les barrières.

En battant l’ancienne star de la NBA Nate Robinson et l’UFC rejette Ben Askren, l’Américain a pu signer un accord avec Showtime Sports et battre Tyron Woodley, son test le plus difficile à ce jour.

Après des mois de combats verbaux, un accord semble enfin conclu et Frank Warren a déclaré à talkSPORT qu’il espérait signer l’accord avant la fin de l’année.

Bien que Paul, 24 ans, soit considéré comme un gadget dans le monde de la boxe, Peter Fury pense que c’est toujours un bon match – bien qu’il ait un mot d’avertissement pour son neveu.

Amanda Westcott/Showtime

Jake a récemment battu le combattant MMA Tyron Woodley par décision partagée

Il a déclaré à talkSPORT: «Pour être honnête, il est lui-même un jeune enfant et il apprend, donc lui et Jake Paul sont un bon combat.

«Bien que Tommy soit un boxeur professionnel, il est encore un bébé dans le sport, il a donc un long chemin à parcourir.

« Je ne suis pas vraiment dans la boxe YouTube pour être juste, mais les gens veulent le voir, les deux gars seront bien payés et bonne chance à eux. »

« S’il ne peut pas battre Jake Paul, il doit aller faire autre chose », a-t-il ajouté. « Entraînez-vous à danser ou quelque chose comme ça. »

Mark Robinson/Matchroom

Peter Fury reste l’un des meilleurs entraîneurs de boxe du pays, comme peut en témoigner Savannah Marshall

Fury est l’un des meilleurs cerveaux de boxe en Grande-Bretagne et a entraîné une pléthore de superstars, dont son fils Hughie et Savannah Marshall – qui sont tous deux en action à Newcastle samedi soir, en direct exclusivement sur talkSPORT à partir de 19h.

Fury a également entraîné son neveu Tyson et l’a aidé à réaliser son rêve de titre mondial en 2015 contre Wladimir Klitschko.

Après avoir regardé à nouveau le triomphe de «Gypsy King» contre Deontay Wilder à Las Vegas, Fury insiste sur le fait que la retraite devrait être la chose la plus éloignée de son esprit en ce moment.

« Non, je ne pense pas », a déclaré Fury. «Je pense qu’il doit sortir et faire ce qu’il a toujours été censé faire.

« C’est-à-dire sortir et prouver qu’il est le meilleur et continuer à battre les meilleurs. »