Tommy Fury a insisté sur le fait que le « faux » Jake Paul n’avait pas les « couilles » pour le combattre et a rejeté le YouTuber « DM » d’Instagram partagé par son partenaire Molly-Mae

Tommy Fury a insisté sur le fait qu’il battrait Jake Paul “très confortablement” lorsqu’il a adressé le faux message que YouTuber prétendait avoir reçu de sa partenaire Molly-Mae.

talkSPORT s’est entretenu avec Fury après cette vidéo de l’influenceur devenu boxeur professionnel le mois dernier, qui est intervenue après un appel de Tommy et de son frère Tyson.

Il n’y a pas d’amour perdu entre Paul et Fury

Juste à la fin de la vidéo, Paul a inclus une capture d’écran d’un message privé apparent qu’il prétend avoir reçu de la petite amie de Fury.

Il était daté de 2018, un an avant qu’elle ne rencontre le Britannique dans l’émission à succès Love Island.

Mais il semble que Paul essayait simplement de se mettre sous la peau de Fury, car un fan a souligné que l’emoji utilisé dans la capture d’écran n’avait même pas été publié avant l’année suivante.

Et en réponse à ce tweet particulier, Molly-Mae a répondu : « Les temps doivent être durs lorsque vous devez simuler un DM… Photoshop est effrayant.

Et s’adressant exclusivement à talkSPORT, Fury – qui cherche à étendre son invincibilité à 6-0 ce soir sur l’undercard de Daniel Dubois – a réitéré que le message en question était en effet faux.

Sur le faux DM, Fury a déclaré: «Nous savons tous que ce n’était pas vrai. C’est le genre de personne que Jake Paul est, il essaie de sortir avec toutes ces choses.

« Il a son équipe à l’arrière qui travaille sur de faux DM, disant ‘faisons ceci et faisons cela’.

«S’il avait vérifié ses affaires et qu’il était aussi bon, il aurait compris que le cœur blanc n’a été approuvé qu’en 2019 et que le DM était censé être envoyé en 2018.

Instagram @jakepaul

La sensation YouTube devenue boxeuse est allée en ville sur Tommy et sa famille la semaine dernière

« Donc, il ne peut pas être très bon dans son travail. C’est le genre de personne qu’il est, mais cela m’importe peu.

« Les fausses nouvelles sont des fausses nouvelles. C’est une fausse personne qui combat des combattants de la NBA. Donc, il est tout simplement faux et il ne va pas me mettre sous la peau. »

Il a poursuivi: «J’ai une affaire sérieuse à laquelle participer le 5 juin, c’est une autre étape dans ma carrière et un autre combat doit gagner. C’est une autre étape sur la route.

«Chaque combat est un combat pour le titre mondial et c’est pourquoi je m’entraîne comme si c’était un combat pour le titre mondial. J’ai été à Miami avec les meilleurs.

«Je suis dans une forme phénoménale et je m’entraîne encore plus dur la semaine dernière et même s’il s’agit d’un combat en quatre rounds, vous devez le faire, sinon vous n’allez pas participer aux grands combats. Chaque combat est crucial à ce stade.

La prochaine étape pour Fury est un combat avec le Britannique 2-0 Jordan Grant, plutôt que le compagnon Andy Bishop comme prévu initialement, sur l’undercard Dubois vs Bogdan Dinu ce soir.

Fury a appelé Paul avec son frère Tyson et Shaq

Paul avait visé Fury pour avoir initialement accepté un combat avec Bishop – dont le record de carrière en boxe professionnelle est de 0-14 avec deux défaites TKO parmi eux.

Mais malgré la guerre des mots continue, Fury n’a pas l’intention de changer de carrière pour assurer à la sensation YouTube un autre gros jour de paie.

«Ça a été un boeuf en ligne à la minute et c’est tout parce qu’il ne peut rien faire autrement. Je l’ai mis dans une assiette plusieurs fois », a expliqué Fury.

«Je suis un homme juste et je me battrais dans la plupart des circonstances, pour le moment, tout ce qu’il veut faire, c’est créer des mèmes et provoquer des conneries en ligne.

« Je n’ai pas le temps pour ça. Je sais qu’il l’a fait car il est une personne en ligne. Je fais juste ce jeu pour une raison et une seule raison, et c’est pour me battre.

“Le truc avec Jake Paul et le combat de Jake Paul, c’est que j’ai mon propre plan en tête avec la boxe et battre une star des réseaux sociaux n’entre pas en jeu ou ne me satisfait pas vraiment.”

Quant à savoir s’il veut combattre Paul, Fury a répondu : « Mais si vous me demandez, est-ce que j’aimerais prendre le combat ? Serait-ce une nuit de travail confortable et cela me serait-il bénéfique ? Oui, il coche toutes les cases, alors pourquoi pas.

«Je vais continuer ma carrière, donc s’il veut se battre, ce qui est hautement improbable car il n’a pas de couilles, je prendrai volontiers ce combat.

« Je ne vais pas faire de détours pour Jake Paul dans ma façon de faire. Je vais continuer à m’entraîner, à m’entraîner comme je m’entraîne et les combattants avec lesquels je me bats pour acquérir cette expérience.

« Si Jake Paul entre en jeu, c’est bien, je me battrai avec plaisir avec lui très confortablement. C’est une bonne chose car je n’ai pas à changer ce que je vais faire.

« S’il veut se battre, c’est ici parce que c’est un travail de nuit confortable et très bénéfique. Je ne vais pas commencer à changer ma carrière pour Jake Paul.