Tommy Fury appelle Jake Paul après Ben Askren KO, mais le partenaire d’entraînement de Conor McGregor, Dillon Dan, est également enthousiaste

Tommy Fury et Dillon Danis sont tous deux prêts à combattre Jake Paul ensuite dans le but de mettre fin à son parfait début de boxe.

La sensation YouTube de 24 ans est passée à 3-0 dans les rangs professionnels alors qu’il faisait exploser une énorme main droite sur le menton de l’ancien lutteur olympique à Atlanta samedi soir.

Paul a éliminé Askren en deux minutes à la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta

Jamais du genre à se dérober à la controverse, Paul a dirigé un torrent de trash talk sur certains des plus grands noms du monde des sports de combat.

Fury a appelé l’Américain à la suite de sa démolition en deux tours de Scott Williams plus tôt cette année, le duo publiant des vidéos désobligeantes se visant les uns les autres sur les réseaux sociaux.

Le joueur de 24 ans de l’Ohio a également échangé des mots avec Danis, un combattant de MMA qui s’entraîne avec Conor McGregor, lui jetant même des ballons d’eau lorsqu’ils se sont rencontrés en Californie.

Et maintenant, les deux combattants ont offert des défis directs à Paul après sa démonstration convaincante contre Askren, qui a été agité dans les deux minutes du premier tour.

Fury a dit à Jake Paul de “ s’en tenir à YouTube ” alors qu’il se moquait de lui en portant une perruque blonde

Danis a été amené pour aider McGregor à se préparer pour le match revanche de Nate Diaz en 2016

Fury a écrit sur Twitter dimanche matin: “Je suis prêt à donner aux gens ce qu’ils veulent @jakepaul.”

Danis était un peu plus grossier avec son message, écrivant: «C’est à 100%, envoyez-moi le contrat, faisons ceci, je vais mettre cette merde à froid.»

Il a ajouté: “Laissez-moi sauver la communauté MMA.”

Bien qu’il n’ait jamais affronté un boxeur lui-même, Paul devient rapidement l’un des plus gros tirages du sport.

Askren a été terrassé par Paul au premier tour et l’arbitre a cru qu’il avait terminé

Nick Peet est l’un des journalistes de sports de combat les plus respectés du pays, accumulant plus de deux décennies d’expérience couvrant certains des plus grands jamais vus au monde.

Malgré les sceptiques des singeries de Paul, il n’a aucun problème à ce que les stars des médias sociaux entrent dans le cercle carré, tant qu’elles présentent la boxe de manière positive en dehors du ring.

Il a déclaré à talkSPORT: «Le seul point négatif que je vois, potentiellement – et je ne suis pas Jake Paul en termes de ses singeries sur YouTube – est que font-ils loin du ring de boxe?

«Ce n’est pas la faute de la boxe, mais tant qu’il y a un fossé qui montre que c’est la boxe; c’est bon pour votre santé, c’est bon pour votre mentalité, cela renforce l’estime de soi et c’est une chose positive.

Logan et Jake Paul célèbrent avec leur père, Gregory Allan

«Agir comme un putain de tête sur YouTube, c’est par ici, ce sont deux choses complètement distinctes. Tant que c’est là-bas, écoutez, je n’en veux à aucun homme qui gagne de l’argent!

«La boxe, en tant que sport, est en quelque sorte mise en place pour que n’importe qui puisse obtenir une licence de boxe. Si vous voulez gagner de l’argent, certainement en Californie, n’importe qui peut monter un spectacle de boxe. “