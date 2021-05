Tommy Fury avertit Anthony Joshua de ne pas “ gâcher ” les chances de combat avec son frère Tyson comme il l’a fait contre Andy Ruiz Jr lorsqu’il affronte Oleksandr Usyk

Anthony Joshua a été averti de ne pas déraper contre Oleksandr Usyk comme il l’a fait avec Andy Ruiz Jr.

Tommy Fury, s’adressant exclusivement à talkSPORT, a dit à AJ de “ s’occuper de ses affaires ” en battant le challenger Usyk afin de sceller une bagarre avec son frère Tyson.

. – .

Tommy Fury a lancé un avertissement à Joshua sur son combat avec Usyk

Son avertissement intervient après qu’un accord entre Joshua et Fury se soit effondré de manière spectaculaire alors que ce dernier était contraint de se lancer dans une trilogie avec Deontay Wilder à la suite d’un arbitrage.

Fury a annoncé la semaine dernière qu’il affronterait Joshua en Arabie saoudite le 14 août, mais quelques heures plus tard, une audience a confirmé l’affirmation de Deontay Wilder selon laquelle il devait contractuellement un troisième combat avec le champion WBC.

Parlant du combat très attendu, Tommy a déclaré: «L’état d’esprit de Tyson et l’état d’esprit de son équipe sont qu’il s’en fiche. C’est le meilleur combattant de la planète. Peu importe qu’il se batte contre Anthony Joshua ou Deontay Wilder.

«Ce combat AJ va venir. Il va assommer Wilder cette fois et il souhaitera ne jamais avoir décroché le téléphone pour se battre.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua semble affronter Usyk pendant que Fury s’occupe de Deontay Wilder

«C’est ce que c’est, il est dans l’état d’esprit maintenant, il est absolument intouchable, il n’y a personne qui bat Tyson à part lui-même, c’est juste la ligne du bas.

«Il ne se soucie pas de qui il se bat. Vous allez voir le meilleur Tyson Fury.

«Cela nous a tous choqués car tout était fait et cimenté. Tout le monde qui travaillait avec Tyson et l’autre côté a été confirmé, puis soudainement il y a eu une erreur et il se bat contre Wilder.

«Cela montre juste la folie de la boxe. Quand quelque chose est cloué, ce n’est pas vraiment cloué.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra apparemment tout recommencer

«On ne sait jamais ce qui va se passer. Je suis sûr que ce sera à nouveau un grand combat et j’espère que nous pourrons voir le combat de Joshua avant la fin de l’année et sinon peut-être l’année prochaine.

«Je pense que cela se produira encore car c’est un combat trop important pour ne pas se produire. C’est l’un des plus grands combats de tous les temps. »

On espère que lorsque les deux poids lourds britanniques se rencontreront finalement, les quatre ceintures seront en jeu pour couronner un champion du monde incontesté des poids lourds pour la première fois depuis Lennox Lewis en 1999.

Cependant, Joshua doit conserver les ceintures WBA, WBO et IBF en battant Usyk, et il en va de même pour Fury avec son titre WBC contre Wilder.

.

Joshua n’espérera aucune surprise contre Usyk après sa défaite contre Ruiz Jr il y a deux ans

AJ a perdu ses titres lors d’une défaite choc contre Andy Ruiz Jr en juin 2019, avant de les reconquérir plus tard cette année-là.

Tommy Fury a ajouté: «Vous ne pouvez pas laisser passer cela. Les deux hommes ne sont pas anciens. Ce n’est pas comme s’ils avaient 35 ou 36 ans, les deux sont dans la fleur de l’âge, que ce soit cette année ou la prochaine, cela n’a pas vraiment d’importance.

«Les deux hommes doivent juste le sécuriser de leurs côtés. Je sais que Tyson va le sécuriser, donc c’est vraiment à AJ de ne pas gâcher comme il l’a fait avant.

«Il doit s’occuper de ses affaires.»