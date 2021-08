Tommy Fury bat Anthony Taylor et appelle Jake Paul, mais la foule américaine n’est pas impressionnée par l’échec du KO et la légende de l’UFC Daniel Cormier critique la performance

Tommy Fury a remporté une autre victoire sur l’undercard Jake Paul contre Tyron Woodley.

Le joueur de 22 ans est passé à 7-0 avec une victoire par décision unanime sur Anthony ‘Pretty Boy’ Taylor. Les trois juges ont marqué le concours de quatre tours 40-36, ce qui signifie que Fury a remporté chaque tour.

GETTY

Tommy Fury a qualifié sa propre performance de “chiens ***”

Tommy Fury a dominé son adversaire

Mais, la victoire n’est pas venue via le “gros KO sale” que Fury avait dit qu’il voulait et la foule a été déçue.

Bien que Fury ait obtenu le résultat qu’il souhaitait, la foule de Cleveland, Ohio n’était pas très satisfaite lorsque Fury n’avait pas éliminé son adversaire inférieur à la fin du deuxième tour.

Alors que Taylor n’offrait rien d’autre qu’un droit occasionnel, il s’est avéré être un ennemi maladroit pour Fury.

Coup de poing vers le bas n’a pas aidé Fury à afficher une quelconque puissance, mais son coup brûlant a trouvé la marque à maintes reprises sur Taylor, mais le combattant plus orienté MMA s’est avéré un adversaire têtu.

GETTY

Tommy Fury a décroché plusieurs gros coups sur Taylor mais n’a pas pu le finir

@frankwarren – Twitter

Tommy Fury était content de son travail de nuit

La foule qui a hué Fury a certainement gâché la victoire, mais elle l’a assez bien reçu après l’annonce de sa victoire.

Ariel Helwani demanderait à Fury s’il voulait Jake Paul ensuite et s’il en avait « fait assez » pour obtenir ce combat. Fury a dit que s’il ne pouvait pas assommer son partenaire d’entraînement, alors Paul devrait penser qu’il est un travail de nuit facile et ils devraient le faire.

Ce qui est amusant, c’est que Paul a probablement regardé ce combat et a pensé qu’il pourrait bien faire contre Fury.

Il semble acquis d’avance que Fury et Paul se rencontreront

L’ancien double champion de l’UFC, Daniel Cormier, n’a pas non plus été trop impressionné par ce qu’il a vu de Fury.

“Avis honnête de Tommy Fury. C’était pas très bon ! Il a l’air de la partie, mais peut dire qu’il est encore très brut. Cette performance améliore ses chances de combattre Paul. Il n’est pas très effrayant, peut-être qu’il le sera, mais pas pour l’instant », a déclaré Cormier.

Avis honnête de Tommy Fury. C’était pas très bon ! Il a l’air de la partie, mais peut dire qu’il est encore très brut. Cette performance améliore ses chances de combattre Paul. Il n’est pas très effrayant, peut-être qu’il le sera, mais pas pour l’instant. – Daniel Cormier (@dc_mma) 30 août 2021

Les styles font des combats et la taille et le style de Paul seraient beaucoup plus favorables à Fury. Quoi qu’il en soit, Fury passe à 7-0 et son père John a suggéré au panel BT Sport qu’ils commenceraient à le faire passer à la vitesse supérieure avec des titres régionaux et nationaux dans un proche avenir.