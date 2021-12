Tommy Fury critique la performance de Jake Paul contre Tyron Woodley

Tommy fureur

Jake Paul a éliminé Tyron Woodley de manière impressionnante au sixième tour de leur match revanche. Qu’est-ce que Tommy Fury a à dire ? Rappelons que le Britannique allait être l’adversaire de « The Problem Child » le 18 décembre mais a dû quitter le combat en raison d’une infection pulmonaire et d’une côte cassée. Et maintenant, il cherche à se remettre en place pour lui faire face en 2022. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait recommencé à cibler Paul.

Dans une récente interview sur Queensberry Promotions, « TNT » a critiqué la performance de « l’enfant problématique » contre « L’élu ». Il ne menait certainement pas son meilleur combat depuis le début de son aventure de boxe, mais sur les tableaux de bord des juges, il gagnait. De plus, le natif de Manchester encourage le natif de Cleveland à cesser de combattre les athlètes UFC et commencer à le faire avec de vrais boxeurs, comme c’est votre cas.

« Je pense que vous êtes dans une très mauvaise situation lorsque le commentateur qui commente votre combat dit: » Cela devient assez difficile à regarder maintenant. » Et ils plaisantent parmi les commentateurs : « Qui a gagné cette manche ? ? Eh bien, personne.’ Cela a duré plus de la moitié du combat. Je le regardais et c’était très bouleversant pour moi de m’asseoir là et de le regarder. Je ne vais pas tourner autour du pot parce que je sais que si j’avais été là, ça n’aurait pas duré six, sept rounds ou autre. Parce que pour les quatre ou cinq premiers tours, le gars n’a pas jeté un coup de poing.

«Je ne comprends pas ce qu’il essaie de réaliser en défiant les gens de l’UFC. Il veut être boxeur, non ? Alors combats un boxeur. Défiant tous ces combattants et non-boxeurs, dans une cage ils le tueraient n’importe quel jour de la semaine, mais soyons honnêtes et sérieux ici : Battrait-il Nate Diaz (en boxe) ? Cent pour cent. Battrait-il n’importe quel autre super combattant MMA ? 100 pour cent, parce qu’ils ne sont pas des boxeurs. Je n’ai vraiment plus rien à dire à ce sujet. Il est le prochain combat que je veux et il est le prochain combat qui aura lieu.«.

