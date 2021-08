Tommy Fury dédie sa première victoire en boxe américaine à Molly-Mae Hague .

Tommy a battu Anthony Taylor après quatre rounds (Photo : Jason Miller/.)

Tommy Fury a dédié sa victoire lors de ses débuts en boxe américaine à sa petite amie Molly-Mae Hague et à son père, qui ne pouvaient pas être aux États-Unis pour le combat.

La carrière de boxe de la star de Love Island va de mieux en mieux, et il a fait ses débuts aux États-Unis dimanche soir, affrontant Anthony Taylor sur le undercard du combat de Jake Paul contre Tyron Woodley à Cleveland.

Sa petite amie Molly-Mae et son père John Fury n’ont pas pu survoler, tandis que son frère, le boxeur Tyson Fury, est au Royaume-Uni pour s’occuper de sa fille nouveau-née Athena, qui a passé du temps aux soins intensifs après sa naissance.

Cependant, après que Tommy ait battu Taylor dans une décision unanime après quatre rounds, il a crié son père et sa petite amie devant les caméras américaines.

La jeune femme de 22 ans a déclaré: ‘Papa, Molly, j’aimerais que tu sois ici ce soir, mais c’était pour toi. Nous apprenons, nous construisons, nous allons continuer à gagner, et j’espère que vous pourrez être ici la prochaine fois. Je vous aime tous les deux.’

Molly, 22 ans, regardait au Royaume-Uni et a partagé des clips de l’homme, les sous-titrant: ‘7-0. Champion’.

Molly ne pouvait pas être aux États-Unis (Photo: Molly-Mae Hague/Instagram)

La star de télé-réalité – qui vient d’être nommée directrice créative pour l’UE et le Royaume-Uni pour PrettyLittleThing – a ajouté: “Rentre à la maison, mon garçon.”

Tommy a également utilisé son interview d’après-combat pour appeler Jake Paul et s’engager à le combattre aux États-Unis, après avoir battu son partenaire d’entraînement.

Il a déclaré: «Il n’a aucune excuse pour ne pas se battre. Allons-y avec Jake Paul. J’ai fait ma part, vous faites votre part ce soir, et nous allons le faire.

«Ça devrait être assez facile pour lui. Vous gagnez quatre manches avec votre sparring partner, sautez sur le ring. Cela ne devrait pas être un test du tout.

Il semble que le futur affrontement de Tommy et Jake soit sur les cartes après que le YouTuber ait vaincu l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley dans une décision partagée lors du combat à la carte.

Woodley faisait ses débuts en boxe après sa carrière de MMA, alors que c’était le quatrième combat de Jake en tant que boxeur professionnel.

Jake, 24 ans, et Tommy sont à couteaux tirés depuis des mois, après que Jake ait entraîné Molly-Mae dans leur guerre des mots.

Plus tôt cette année, Jake a partagé une capture d’écran d’un prétendu DM de Molly-Mae envoyé en octobre 2018, qui disait : ” Il pourrait arriver en Amérique plus tard cette année et j’ai toujours été fan de vos vidéos. Peut-être pouvez-vous me faire visiter ?’

Molly-Mae a nié que le message était réel, et Tommy a menacé plus tard de « casser chaque os de son visage ».

Tommy a défié Jake de se battre (Photo : Jason Miller/.)

Il a déclaré à Sky Sports: «Je m’entraîne et me bats dur pour gagner ma vie. Je n’implique la femme de personne là-dedans, je ne fais rien de tel parce que je suis un vrai professionnel. Je laisserai mes poings parler. Pour chaque mauvaise chose qu’ils ont dite, croyez-moi, ils auront une main droite rapide pour cela.

«Je vais lui casser chaque os du visage, car vous n’y amenez pas les êtres chers, les femmes et tous leurs partenaires. C’est un combat. Ils n’ont rien à voir avec ça, laisse-les en dehors, et moi et toi, battons-nous.





Tommy a maintenant une fiche de 7-0 dans sa carrière, mais a promis qu’il n’était “pas encore près de l’article fini”.

Il est devenu célèbre en 2019 lorsqu’il est arrivé deuxième sur Love Island avec Molly-Mae, avec qui il est resté en couple depuis la villa.



