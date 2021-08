Tommy Fury dit que Logan Paul l’a empêché d’entrer sur le ring et d’affronter Jake Paul après la victoire de Tyron Woodley

Tommy Fury dit que le frère de Jake Paul, Logan, les a empêchés d’avoir une confrontation à la fin de leur événement dimanche.

Paul a remporté une décision partagée serrée contre l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley dans l’événement principal, tandis que Fury a remporté une décision unanime plus tôt dans la nuit contre le partenaire d’entraînement de Paul Anthony ‘Pretty Boy’ Taylor.

Amanda Westcott/Showtime

Tommy Fury avait beaucoup à dire sur les frères Paul

À la fin du spectacle, Fury voulait monter sur le ring et affronter le boxeur devenu YouTuber, mais son frère aîné Logan a supplié Fury de ne pas le faire.

Fury et les Pauls ont finalement eu une altercation dans les coulisses après que l’événement a été interrompu.

Lors de la conférence de presse d’après-spectacle, le Britannique a évoqué l’incident et s’être vu refuser l’entrée sur le ring.

« Toute son équipe a atterri, a-t-il expliqué. “Jake Paul me fait face, mais ensuite il me voit au bord du ring, je me penche sur les cordes en attendant d’y entrer – voici Logan [shakes his head] ‘Non, non, pas maintenant.’

“Ce ne sont pas des combattants”, a-t-il ajouté.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a été secoué à un moment donné et a été projeté dans les cordes par Woodley

«Soyons honnêtes, s’il voulait vraiment me combattre, j’aurais été dans ce ring à la fin du combat, à travers les cordes, allons-y. Il n’y a pas de retour.

« Mais il ne voulait pas de ça. Et la raison pour laquelle il ne voulait pas c’est parce que si j’entrais là-dedans, il ne pourrait pas revenir dessus. C’est pourquoi je n’étais pas sur le ring ce soir.

En vérité, Fury ne s’est pas couvert de gloire avec sa performance de la nuit et il a lui-même qualifié sa sortie de “chiens ***”.

Le joueur de 22 ans a suggéré que Jake devrait être encore plus intéressé à lui faire face après un affichage aussi terne car il semble maintenant battre et Jake a déclaré à la presse qu’il pensait que Fury était plus facile qu’un match revanche avec Woodley.

Melina Pizano/Matchroom

Logan Paul a veillé sur Jake Paul après son combat

Celles-ci semblent être les deux voies pour Paul: soit il affronte à nouveau Woodley, un accord apparemment convenu tant que Woodley se fait tatouer ” J’aime Jake Paul ” sur sa jambe, ou il fait face à Fury, le premier vrai boxeur qu’il ‘ jamais affronter.

Fury a maintenant une fiche de 7-0 avec 4 KO en boxe professionnelle, mais son père, John Fury, dit qu’ils gèrent soigneusement ses progrès et qu’ils le feront participer à des compétitions régionales, nationales puis internationales le cas échéant.

Paul a une fiche de 4-0 avec 3 KO, mais il a jusqu’à présent combattu des athlètes d’autres horizons qui boxent pour la première fois lorsqu’ils le rencontrent. Le YouTuber dit qu’il fera une pause dans la boxe avant de décider qui combattre à nouveau car il n’a pas encore fait de pause au cours des 18 derniers mois.