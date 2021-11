Tommy Fury a l’impression d’avoir «gagné à la loterie» en sécurisant le combat de Jake Paul.

Le frère cadet 7-0 (4 KOs) de Tyson Fury réglera sa querelle avec le YouTuber 4-0 (3 KOs) devenu boxeur le 18 décembre à Tampa, en Floride.

Tyson est le champion des poids lourds WBC, tandis que Tommy n’est qu’un prospect à l’heure actuelle

Dans sa carrière jusqu’à présent, Jake n’a pas encore affronté un vrai boxeur professionnel.

Tout d’abord, il a combattu son compatriote YouTuber AnEsonGib et a gagné par KO au premier tour.

Puis il a battu la star de la NBA Nate Robinson en deux rounds.

L’ancien combattant de l’UFC Ben Askren était le prochain à tomber, KO en un tour.

Et puis, la dernière fois, l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley a pris la distance avec Jake, mais le YouTuber a remporté une décision en huit rounds.

Amanda Westcott/Showtime

Maintenant, Tommy obtient son coup et dit : « J’ai l’impression d’avoir gagné à la loterie.

« Vous me demandez de me battre sur une immense scène mondiale, vous allez me payer gentiment, et tout ce que j’ai à faire est de combattre Jake Paul – un YouTuber.

« Je vais l’éclabousser le 18 décembre. J’ai gagné à la loterie.

«Je supplie Jake Paul, s’il vous plaît, ne vous retirez pas.

«Parce que normalement, quand nous arrivons à ce stade de la boxe, vous devez vous battre pour un titre mondial.

«Mais je me bats contre un YouTuber. Enregistre-moi. »