Tommy Fury dit qu’il « jettera la main » sur Jake Paul s’il essaie quoi que ce soit lors de leur rencontre en Amérique ce mois-ci

Tommy Fury n’est pas d’humeur pour les matchs de Jake et Logan Paul car la semaine de combat qu’ils doivent partager est à l’horizon.

Jake affrontera Tyron Woodley le 28 août et dans le cadre de la carte, Fury affrontera le quintuple combattant des Bellator Anthony Taylor.

Le poids lourd britannique Daniel Dubois affrontera également Joe Cusumano dans un combat de 10 rounds, tandis que l’ancien champion du monde Ivan Baranchyk affrontera Montana Love de Cleveland.

Tommy Fury se battra sur l’undercard de Jake Paul après leur guerre des mots

Bien sûr, le récit fort ici n’est pas Frank Warren qui conclut un accord avec Showtime pour s’impliquer dans l’événement, c’est le dédain réel que Fury a pour Paul.

Il y a seulement quelques mois, Paul a révélé d’anciens DM présumés de la partenaire de Fury, Molly-Mae Hague. Il a été prouvé que ceux-ci étaient fabriqués par Hague, mais le mauvais sang demeure.

S’adressant à Queensbury Promotions Dev Sahni, Fury (7-0) a déclaré qu’il n’avait aucun problème à l’amener à Paul (3-0) en personne s’il essayait quoi que ce soit pendant la semaine de combat.

« Je m’en fiche, j’ai la peau épaisse. Je ne suis pas intéressé par ce qu’ils ont à dire.

« Mais, je vous le dis, s’ils commencent à faire ce genre de choses là-bas alors qu’ils sont juste en face de moi, je marcherai directement là-bas et je lancerai les mains parce que croyez-moi, ça n’aurait pas descendu si c’était par ici, je vous le dis avec certitude.

Tommy Fury n’a pas caché son envie de combattre Jake Paul et la guerre des mots dure depuis des mois

“Donc c’est comme ça, ils peuvent essayer d’entrer dans la tête de quelqu’un, mais ils oublient que je suis autour de ce jeu depuis longtemps.

« J’ai vu les jeux d’esprit de [Wladimir] Klitschko, un champion en titre et en titre de 12 ans et ce qu’il a fait contre Tyson [Fury]. Pensez-vous que deux comédiens comme ça peuvent me mettre sous la peau? Définitivement pas.

«Ce sera un feu d’artifice la semaine des combats et je vais probablement finir par me retrouver coincé dans les deux, je ne vais pas mentir. Mais écoutez, je vais emmener une équipe avec moi et j’en ai quelques-unes avec moi donc s’ils le veulent, ils peuvent l’avoir. Allons-y », a déclaré Fury.

Fury dit que Hague ne le rejoindra que pour les deux derniers jours de la semaine de combat, mais il ne croit pas que Paul sera courageux une fois qu’il aura rencontré en lui la chair malgré tout.

Tommy Fury dit que Jake Paul se recroquevillera quand il verra Fury en chair et en os

“Jake Paul n’a pas de couilles du tout. Quand je monte à l’hôtel et que j’enlève ma chemise et qu’il voit à quel point je suis grand en personne, il va chier des blocs comme les autres.

“Nous pouvons tous parler et parler et parler, mais quand ils me voient en personne avec les veines qui sortent de mon cou et de mes bras, ils vont dire” foutre-moi, ce gars s’est entraîné et est en forme. ”

« J’ai déjà tout vu. Je ne vais pas là-bas pour déconner. Je suis là pour faire un travail sur un oompa loompa et récupérer cet autre homme en attendant. C’est ça.”

La carte de combat aura lieu au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland avec Paul dans l’événement principal contre l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley. Fury et Taylor s’affronteront dans un combat de six rounds à un poids de 180 livres dans l’ouverture de la carte principale.

La querelle Tommy Fury et Jake Paul semble ne pas s’arrêter de si tôt