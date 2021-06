Tommy Fury Fight LIVE: heure de début au Royaume-Uni, undercard complet, commentaire talkSPORT et diffusion en direct

Tommy Fury revient sur le ring ce week-end, cherchant à s’appuyer sur ses débuts invaincus en tant que professionnel.

Fury, demi-frère du champion poids lourd WBC Tyson, a battu Scott Williams en février pour remporter sa cinquième victoire consécutive.

Tommy Fury revient sur le ring ce week-end à la recherche de sa sixième victoire en tant que professionnel

L’ancien concurrent de Love Island, âgé de 22 ans, n’a pas encore été correctement testé dans les rangs professionnels et voudra plus d’entraînement ce week-end.

Il sera en action sur l’undercard du combat retour de Daniel Dubois contre Bogdan Dinu mais son adversaire n’a pas encore été nommé.

Fury a été impliqué dans une guerre des mots avec le controversé YouTuber devenu boxeur Jake Paul ces dernières semaines et pourrait bien appeler l’Américain impétueux s’il faisait une émission ce week-end.

Le combattant de Manchester s’est préparé pour ce combat avec Tyson Fury aux États-Unis récemment.

Combat de Tommy Fury: date du combat au Royaume-Uni

Ce combat est prévu pour le samedi 5 juin et se déroule au Telford International Centre où 1000 fans seront présents.

La undercard débutera à 19h avec Dubois v Dinu prévu pour 22h30.

La fente de Fury sur la carte n’a pas encore été confirmée, mais il sera probablement poussé vers le haut de l’ordre et se rendra sur le ring vers 21 heures.

Tommy Fury Fight: EN DIRECT sur talkSPORT

Le commentaire complet du combat sera en direct GRATUITEMENT sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 20h.

Adam Catterall, Andy Clarke et Spencer Oliver vous apporteront toute l’action en direct tout au long de la soirée.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Tommy Fury construit une carrière dans la boxe professionnelle Tommy Fury Fight: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le combat sera diffusé sur BT Sport 1, avec une couverture en cours à partir de 19 heures.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser l’événement en direct via l’application sur leur ordinateur, leur appareil mobile et leur tablette.

Les utilisateurs de téléphones EE peuvent également regarder l’action GRATUITEMENT avec un essai de trois mois sur l’application BT Sport – il suffit d’envoyer un SMS à SPORT au 150.

Combat de Tommy Fury: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Daniel Dubois v Bogdan Dinu – pour le titre intérimaire des poids lourds WBAArchie Sharp v Marcio Soza – pour le titre vacant WBO global super-featherTommy Fury v TBANathan Heaney v Iliyan Markov Daniel Buciuc v Naeem AliGeorge Bance v Des NewtonAdan Mohamed v Luke FashCaoimhin Agyarko v TBALiam Davies v TBA

Tommy Fury n’a pas caché son désir de combattre Jake Paul Lutte contre Tommy Fury: Qu’est-ce qui a été dit?

Promoteur Frank Warren: «Tommy se révèle être une attraction et ses performances jusqu’à présent ont certainement attiré l’attention.

«Il regarde le rôle mais, comme il le dit lui-même, il est très tôt pour lui et obtenir de bonnes rondes à son actif est primordial.

«Ce sera une joie absolue d’avoir des fans de retour pour soutenir les combattants.

«Nous avons tous fait de notre mieux pour garder le sport sur la bonne voie depuis que nous avons pu revenir, mais l’ingrédient manquant que personne n’a pu compenser était le manque d’ambiance et de buzz qui entoure une nuit à la boxe.

«Même si ce n’est que la première étape pour que les gens reviennent pour emballer des sites, en avoir un millier dans l’arène fera une telle différence et améliorera également le spectacle pour ceux qui se connectent pour regarder en direct.