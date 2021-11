Tommy Fury prêt à « sortir Logan Paul du jeu » après avoir « caché » Jake Paul

Tommy Fury prévoit de « retirer Logan Paul du jeu » après avoir éliminé Jake Paul.

L’ancien concurrent de Love Island n’a que sept combats dans sa carrière professionnelle, mais il est déjà prêt pour une confrontation lucrative avec l’un des personnages les plus controversés du sport.

Jake Paul contre Tommy Fury est prévu pour le 18 décembre

Paul, 24 ans, a transcendé la bulle des médias sociaux dans laquelle il s’était enfermé pour gagner des millions de dollars et des fans pour se tourner vers la boxe professionnelle et affronte maintenant Fury le 18 décembre à Tampa, en Floride.

Naturellement, la rivalité a commencé en ligne en avril lorsque le demi-frère Tyson s’est vanté que Tommy avait enregistré des chiffres d’audience record après sa victoire contre Scott Williams, et a appelé Paul.

Maintenant, moins d’un mois avant la nuit du combat, les deux échangent à nouveau des espars verbaux et le frère aîné Logan Paul a maintenant été entraîné dans l’affaire.

Ayant perdu contre KSI et dessiné avec Floyd Mayweather dans une exposition, Logan pourrait bien être le prochain combat de Fury.

Amanda Westcott/Showtime

Logan Paul n’a pas été impressionné par Tommy Fury dans le passé

Le père et entraîneur de Tommy, John Fury, a déclaré à Rob Moore sur YouTube : « S’il est dans son jeu, Tommy, et il tire sur les quatre cylindres. Travail de nuit facile, argent facile et le gagnant passe à des choses plus grandes et meilleures.

«Nous allons également faire sortir le frère du jeu, puis nous commencerons à chercher des titres conventionnels pour lui. Un frère va vouloir racheter un autre frère n’est-ce pas ?

«Quand il assomme Jake Paul, le frère va vouloir prendre sa part, n’est-ce pas? Mais je ne pense pas parce que Tommy qui se cache va donner Jake Paul, l’autre frère ne sera pas intéressé non plus.

