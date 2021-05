Tommy Fury prévoit de planter le gymnase de Jake Paul et de confronter YouTuber avec son frère Tyson Fury la semaine prochaine après avoir assisté à Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders

Tommy Fury a révélé qu’il prévoyait de se retrouver face à face avec Jake Paul en écrasant son gymnase à Miami la semaine prochaine.

Le boxeur professionnel 5-0 (4 KOs) – frère de Tyson Fury – a échangé des conversations trash avec 3-0 (3 KOs) YouTuber devenu boxeur et il a été révélé qu’il y avait eu des discussions entre leurs camps respectifs.

. – .

Tommy Fury a un plan pour rencontrer Jake Paul

Tommy a déclaré à Boxing Social: «À un moment donné [I believe we will cross paths], Oui.

«On a trop dit maintenant dans les deux sens pour ne pas se battre.

«Je suis sorti et j’ai dit que je me battre ce soir. Je m’en fiche quand c’est, où c’est, je vais le combattre dans sa cour arrière, je m’en fiche.

Ed Mulholland / Salle de match

Jake a une fiche de 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel

«Il n’est rien pour moi, ce n’est pas un combattant, c’est un YouTuber.

«Si je devais le combattre, j’irais juste là-bas et retirerais le cul complet de l’homme.

«Ce ne serait même pas par un travail à un tour, je mettrais mes compétences en pratique sur lui.

«Il est ce qu’il est, n’est-ce pas? Je ne l’aurais même pas comme partenaire d’entraînement.

Tyson Fury – Instagram

Tyson et Tommy Fury sont frères

Tommy est actuellement à Dallas avec Tyson pour soutenir Billy Joe Saunders dans son combat contre Canelo Alvarez ce week-end.

Le duo a des plans intéressants pour ce qu’ils vont faire une fois l’événement de ce week-end terminé.

Il a poursuivi: «Je prends un vol pour Miami avec Tyson après le combat, je vais passer devant sa salle de gym, voyez ce qu’il dit.

«Et nous verrons s’il a beaucoup à dire alors, face à face, ce que je ne pense pas qu’il ait.

«Si je suis à Miami, je ferais aussi bien de passer. Alors assurez-vous que vous êtes dans la salle de gym Jake Paul.