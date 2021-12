Tommy Fury révèle son espoir de reprogrammer le combat avec Jake Paul l’année prochaine alors qu’il rompt le silence après son retrait en raison d’une grave infection thoracique et d’une côte cassée

Tommy Fury espère que son méga combat avec Jake Paul pourra être reprogrammé pour l’année prochaine après avoir été contraint de se retirer plus tard du combat plus tard ce mois-ci.

Il a été annoncé que Fury s’était retiré de l’épreuve de force contre le YouTuber en raison d’une infection bactérienne à la poitrine et d’une côte cassée.

Le couple devait se rencontrer le 18 décembre

Mais Fury espère qu’il pourra être réorganisé pendant un certain temps en 2022 et que tout cela n’est pas parti en fumée.

Fury a déclaré dans un communiqué: « Je suis absolument navré d’avoir été contraint de me retirer de mon combat avec Jake Paul en raison d’une infection bactérienne à la poitrine et d’une côte cassée.

« Le début de mon camp se déroulait incroyablement bien et je ne m’attendais pas à ce que quoi que ce soit me fasse obstacle après une victoire le 18 décembre.

«Je ne peux pas exprimer à quel point je suis déçu et j’espère vraiment que nous pourrons reporter ce combat dans la nouvelle année, je veux que ce combat se produise toujours plus que tout.

« Je me concentre maintenant à regret sur la récupération et une nouvelle date de reprogrammation. »

Amanda Westcott/Showtime

Fury est 7-0 avec 4 KO

Le promoteur Frank Warren a ajouté : « Nous sommes dégoûtés pour Tommy. Ce fut une grande opportunité pour lui de montrer au monde ce qu’il peut faire. Malheureusement, il a dû se retirer maintenant car il est clairement loin d’être à 100%.

« Nous allons travailler avec l’équipe de Jake Paul pour voir si nous pouvons reprogrammer pour la nouvelle année. »

Paul, qui aura maintenant un match revanche avec Tyron Woodley à la place, n’était pas d’humeur à être sympathique, bien que ces commentaires aient été faits avant que les détails du retrait de Fury ne soient confirmés.

Il a annoncé : « C’est officiel, Tommy Fury est le plus gros b**** de la boxe.

.

Tout était en place pour que Paul combatte Fury seulement pour qu’il soit annulé dans les phases finales

«Il s’est retiré du combat, les Furys se sont retirés du combat en raison d’un problème de santé.

« Qui sait ce qui se passe dans ce camp, je pense qu’il a un mauvais cas de puss-ite.

« Au début, je n’arrivais pas à croire la nouvelle, elle n’a toujours pas l’air réelle.

« Il a fouillé le plus gros sac de sa vie. Maintenant, il regardera à la maison et me paiera 60 $ au lieu de recevoir des millions de dollars pour me combattre.

«Je me suis battu avec un nez cassé, je me suis battu malade, en finir avec ça, c’est de la boxe.

« C’est officiel, il avait peur. Je pense que la pression l’a atteint, le bavardage l’a atteint.

