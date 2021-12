Tommy Fury «  vomissait de douleur  » avant d’annuler le combat de Jake Paul alors qu’il confirme qu’il veut reporter en 2022

Tommy Fury insiste sur le fait qu’il » vomissait de la douleur » que sa fracture de la côte et de l’infection à la poitrine lui avait causée avant son combat avec Jake Paul.

L’ancien concurrent de Love Island devait se battre le 18 décembre à Tampa, en Floride, mais a révélé dans un communiqué qu’il avait dû se retirer pour cause de maladie et de blessure.

.

Paul est naturellement livide que Fury se soit retiré

Au lieu de cela, Tyron Woodley obtiendra une autre chance contre Paul après avoir d’abord combattu le YouTuber en août et perdu une décision.

Naturellement, l’Américain au franc-parler a fustigé son rival d’outre-Atlantique pour avoir « fouillé le sac » et a déclaré à talkSPORT qu’il n’était pas sûr de pouvoir combattre son rival à l’avenir.

Pourtant, le Britannique a publié sa propre déclaration via Instagram et a insisté sur le fait qu’il voudrait combattre Paul, mais il n’avait littéralement pas d’autre choix que de se retirer.

« Le camp d’entraînement n’aurait pas pu mieux se passer pour moi pendant la première semaine, deux semaines, mais j’ai ensuite contracté une infection pulmonaire bactérienne, ce qui m’a amené à aller au gymnase et à ne plus pouvoir respirer », a déclaré Fury.

Fury s’entraînait avec son frère Tyson

«J’étais dans mes séances de sparring, mes séances de travail de pad, quoi qu’il en soit, n’étant tout simplement pas capable de respirer et crachant d’énormes quantités de flegme tout le temps.

« Cela m’a conduit à des nuits blanches et cela a duré environ quatre semaines parce que j’avais la mentalité de continuer à m’entraîner, je vais m’en sortir, je vais me battre quoi qu’il arrive, » il a continué.

« Quatre semaines se sont écoulées et nous avons décidé d’avoir une séance d’entraînement et j’ai pris un petit clip sur le corps et parce que mon corps était si faible à cause du virus à l’intérieur de moi… J’ai immédiatement su que quelque chose n’allait pas.

« Je vomissais à cause de la douleur, j’étais plié en deux, j’ai littéralement pris mon sac et je suis allé directement à l’hôpital, directement pour une IRM, et j’ai obtenu les résultats le même jour et les résultats ont révélé que j’avais un fracture de ma côte et j’ai eu de multiples fractures.

« Tout ce sur quoi je me concentre en ce moment, c’est de fixer une nouvelle date de combat et de récupérer », a ajouté Fury. « C’est tout ce que je peux faire pour le moment, je ne peux rien faire d’autre à part remettre mon corps en ordre le plus rapidement possible et chercher une nouvelle date de combat avec Jake Paul.

«Il n’y a pas d’autre combat que je veux là-bas, c’est le combat que je veux ensuite.

« Comme je l’ai dit, je vais juste récupérer maintenant et j’espère que nous pourrons trouver une nouvelle date pour l’année prochaine. »