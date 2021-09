Tommy Hilfiger et Calvin Klein Parent enregistrent 182 millions de dollars de bénéfices – WWD

trouve son rythme à la tête de PVH Corp.

Le groupe – société mère des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger, en plus des plus petites marques de sous-vêtements True & Co., Warner’s et Olga – a annoncé ses résultats trimestriels mardi après la fermeture du marché, améliorant ses résultats et ses prévisions pour l’année entière. malgré l’incertitude persistante entourant la pandémie.

Pièces issues de la collaboration Tommy Hilfiger x Romeo Hunte. Photo de courtoisie

“Il va continuer d’y avoir des perturbations liées au COVID-19, à la fois du point de vue du marché, du point de vue du marché des ventes et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Larsson, PDG de PVH, à WWD dans une interview exclusive. «Mais même avec ces perturbations, nous sommes [raising] le guidage vers le haut. La raison pour laquelle nous le faisons est que nous voyons la force de l’entreprise sous-jacente. Nous voyons la force ce trimestre que nous avons vraiment conduit à une reprise accélérée. Et lorsque nous regardons vers l’avenir, nous sommes confiants dans les tendances sous-jacentes et nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à exécuter de manière vraiment disciplinée nos priorités de reprise accélérée. »

Le trimestre de la société comprenait un chiffre d’affaires total de 2,3 milliards de dollars pour la période de trois mois se terminant le 1er août, contre 1,58 milliard de dollars il y a un an. C’est une augmentation de 46% par rapport au deuxième trimestre 2020.

Chez Tommy Hilfiger, les revenus totaux ont augmenté de 41 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars, contre 803 millions de dollars à la même période l’an dernier, y compris une augmentation de 40 % des revenus chez Tommy Hilfiger international et une augmentation de 45 % des revenus nord-américains de Hilfiger.

Le chiffre d’affaires total de l’autre grande marque de la société, Calvin Klein, a augmenté de 56 % au cours de la même période pour atteindre 922 millions de dollars, contre 590 millions de dollars il y a un an. La croissance comprenait une augmentation de 47 % des activités internationales et une augmentation de 75 % de la division Amérique du Nord de Calvin Klein.

Les revenus de l’activité Heritage Brands – qui a récemment été vendue à Authentic Brands Group pour 220 millions de dollars – ont augmenté de 37% pour atteindre 255 millions de dollars, contre 186 millions de dollars l’année dernière.

Le créateur Heron Preston dans des pièces de la collaboration Calvin Klein x Heron Preston. Photo de courtoisie

Parmi les autres vents favorables, citons la division de gros, qui a bondi de 77 % au cours du trimestre, d’une année sur l’autre, tirée par la force de l’Europe, tandis que les revenus totaux du canal numérique, qui comprend le commerce électronique détenu et exploité ainsi que des tiers les sites Web de commerce électronique des détaillants du parti, ont augmenté de 35 pour cent, d’une année sur l’autre. Le total des revenus directs aux consommateurs pour le deuxième trimestre a augmenté de 19%, par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Larsson a déclaré que le commerce numérique détenu et exploité par PVH était stable par rapport à l’année précédente, uniquement en raison de l’énorme pic des achats en ligne causé par les fermetures de magasins au plus fort de la pandémie. Il a ajouté que dans l’ensemble, la chaîne numérique est toujours en croissance.

« De plus en plus, lorsque les marchés s’ouvrent, nous constatons que le consommateur veut acheter à travers les canaux. Dirigée numériquement, mais à travers les canaux », a déclaré Larsson, ajoutant que la société continue de voir de la force dans les articles essentiels, tels que les sous-vêtements, les t-shirts et les vêtements de sport, tandis que la demande de vêtements plus structurés, tels que le denim et les robes, augmente.

« Tout est enraciné dans un style de vie décontracté », a-t-il déclaré. “Mais plus reflétant que les consommateurs sont capables de sortir à nouveau et de socialiser à nouveau.”

La société a ainsi enregistré près de 182 millions de dollars de bénéfices au cours du trimestre, contre des pertes de 51,7 milliards de dollars l’an dernier.

Looks de Tommy Hilfiger avant l’automne 2021. Photo de courtoisie

« Nous nous sommes davantage concentrés sur Calvin et Tommy », a ajouté le PDG, qui a succédé à Manny Chirico en février. « Nous nous sommes appuyés sur la force du commerce international ; nous avons eu des performances exceptionnelles en Europe. Nous avons continué à renforcer le commerce électronique, qui représente actuellement 25 % de notre activité globale et qui a doublé depuis la pré-pandémie. Et puis nous avons fourni de la force dans notre produit à travers toutes les marques, toutes les régions. Notre focalisation sur les produits phares que nous avons eue a stimulé la croissance de la demande auprès du consommateur à un prix plus élevé, à un prix plus élevé [average unit retail] et un taux de marge brute plus élevé.

En conséquence, PVH relève ses perspectives de bénéfice par action pour l’exercice 2021 sur une base non conforme aux PCGR, passant de la perspective précédente de 6,50 $ pièce à 8,50 $ chacune. La société a déclaré que les revenus et les bénéfices pourraient être affectés par la pandémie au second semestre, en particulier dans le secteur nord-américain, qui reste confronté à un quasi-arrêt des voyages internationaux. Néanmoins, la société s’attend à ce que les revenus du troisième trimestre augmentent de 11 à 13%, par rapport au troisième trimestre de 2020. Pour l’ensemble de l’année, PVH prévoit que les revenus augmenteront de 26 à 28% par rapport à 2020.

Les vents contraires incluent les restrictions COVID-19 continues, les pressions le long de la chaîne d’approvisionnement et une réduction d’environ 2% du chiffre d’affaires total pour l’année en raison de la vente récente de l’activité Heritage Brands – qui comprend les marques Van Heusen, Izod, Arrow et Geoffrey Beene — ainsi que les fermetures de magasins, notamment dans certaines régions d’Asie, et l’activité nord-américaine.

“Chaque région est dans une phase de reprise différente”, a déclaré Larsson. « En Amérique du Nord, nous sommes les plus touchés par le manque de tourisme. Au cours d’une année normale, 30 à 40 pour cent des affaires sont tirées par le tourisme. C’est temporairement en panne. Presque tous partis. Il reviendra. Mais en attendant, ce sur quoi nous travaillons, c’est de nous concentrer davantage sur le consommateur national. Et nous y voyons des pousses vertes dans la force du produit, le pouvoir de fixation des prix et la croissance du commerce électronique. Mais nous avons le plus de travail à faire en Amérique du Nord, par rapport à l’Europe et à l’Asie.

“Même si nous sommes confrontés à cela – et nous y avons fait face au deuxième trimestre – grâce à notre objectif de reprise accélérée et à la solide exécution de ces priorités, nous avons pu réaliser un trimestre aussi solide”, a-t-il poursuivi. «Et c’est pourquoi nous élevons les conseils. Malgré la perturbation du COVID-19, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à rapprocher PVH de la destination du consommateur et à générer des performances que vous pourriez voir au deuxième trimestre. »

PVH loue et exploite plus de 1 700 magasins de détail en Amérique du Nord, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Brésil. La société a terminé le trimestre avec 1,15 milliard de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie et près de 2,8 milliards de dollars de dette à long terme.

Les actions de PVH, qui ont clôturé en baisse de 1,98 % à 104,59 $ mardi, sont en hausse de 81,4 % en glissement annuel

“Lorsque nous exécutons très bien Tommy et Calvin, comme nous le faisons en Europe, nous réalisons des performances exceptionnelles”, a déclaré Larsson. « Cela montre ce qui est également possible pour d’autres régions. Et il fournit un modèle pour lorsque nous connectons Calvin et Tommy très près de l’endroit où le consommateur va, c’est le genre de performances que nous sommes capables de conduire.