Tommy Hilfiger et Patta font équipe dans une capsule collaborative – WWD

Tommy Hilfiger, qui appartient à PVH Corp., collabore à une collection capsule de printemps avec Patta, la marque de streetwear basée à Amsterdam.

La capsule Patta x Tommy sera disponible via le réseau de vente au détail Patta et PattaxTommy.com dans le monde entier, à partir de vendredi à 13 h, CEST, et via certains partenaires de gros à partir du 16 avril.

L’inspiration pour la capsule, qui est une seule goutte, est l’unité et la communauté des Noirs, avec le drapeau panafricain comme point de référence. Les couleurs Tommy blanches, rouges et bleues de signature ont été remplacées par les couleurs panafricaines traditionnelles de rouge, noir, vert, mettant la culture africaine au premier plan.

La campagne Patta x Tommy vise à mettre en lumière la nature multiforme de la vie dans les centres-villes. Le cinéaste nigérian Dafe Oboro a tourné des actifs vidéo à Lagos, au Nigéria pour son court métrage, «Two Becomes One», et le plasticien marocain Hassan Hajjaj a photographié la campagne. Pour souligner davantage le message de la collection, Patta a produit «Katibo Eye», un documentaire réalisé par le réalisateur néerlandais primé Frank Zichem, qui sera disponible sur PattaxTommy.com pour une durée limitée. Le film suit Clarence Breeveld, un homme né au Suriname vivant aux Pays-Bas alors qu’il tente de retracer l’itinéraire maritime du Ghana au Suriname parcouru par ses ancêtres réduits en esclavage.

La collection, disponible en tailles adultes et enfants, comprend des T-shirts, des sweats à capuche, des pulls molletonnés, des vêtements d’extérieur, des jeans et des casquettes de baseball. Dans toute la gamme, un drapeau hybride Tommy Jeans est croisé avec un drapeau panafricain, qui se trouve au-dessus du logo Patta et du thème de la capsule «L’unité fait la force, la division est la faiblesse». L’un des T-shirts porte le message «Les grands principes, les grands idéaux ne connaissent aucune nationalité».

Dans le cadre de ce partenariat, Hilfiger et Patta feront un don aux Black Archives à Amsterdam, à Sistah Space à Londres et au Good Neighbourhood Collective à Milan.

Patta, qui signifie chaussure, a été fondée en 2004 par Edson Sabajo et Guillaume «Gee» Schmidt, qui étaient tous deux des personnalités de premier plan de la scène hip-hop néerlandaise dans les années 90 et au début des années 2000. Aujourd’hui, le magasin d’Amsterdam Patta, qui propose des baskets et du streetwear, est situé dans la rue historique Zeedijk. En 2016, le magasin London Patta a ouvert ses portes au milieu de Soho, et en 2019, Patta a ouvert un magasin à Milan. Au fil des ans, Patta a collaboré avec Nike, Levi’s, New Balance, Asics et Umbro.

