Tommy Lane, acteur et cascadeur de « Shaft », est décédé à 83 ans

Tommy Lane, un ancien cascadeur et acteur dont les crédits comprenaient Shamus avec Burt Reynolds et le légendaire drame policier Shaft, est décédé lundi en Floride. Lane, qui a également joué dans le film de James Bond Vivre et mourir, avait 83 ans. La scène de Lane dans Shaft impliquait une bagarre avec Richard Roundtree, qui jouait le détective titulaire, et s’est terminée par la chute du personnage de Lane par la fenêtre jusqu’à sa mort.

Lane est décédé au Florida Medical Center de Fort Lauderdale, a déclaré sa fille, Kamala Lane, au Hollywood Reporter. Lane est décédé après une longue lutte contre la maladie pulmonaire obstructive chronique. Ses survivants comprennent sa femme, Raquel Batias-Lane, sept enfants, un beau-fils, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants.

Lane est né à Miami le 17 décembre 1937. Il a fait ses débuts d’acteur dans des épisodes de Flipper, qui a été tourné en Floride. Son premier film était Cotton Comes to Harlem (1970), un film policier réalisé et co-écrit par Ossie Davis. L’année suivante, il a joué dans Shaft (1971) et a eu un rôle dans le film Shamus de 1973 de Reynolds.

En 1973, Lane a joué un rôle mémorable dans Live and Let Die, l’un des plus grands succès de James Bond de Roger Moore. Il a joué un homme de main qui a chassé Bond d’un hors-bord. « Bond a arraché l’un de nos bateaux. Il se dirige vers le Bayou irlandais. L’homme qui l’attrape reste en vie ! Maintenant, bougez-vous les mères », a déclaré le personnage de Lane juste avant la poursuite, note Variety.

Les autres crédits de Lane incluent Ganja & Hess (1973); Le Pilote de Cliff Robertson (1980); Eureka (1983) de Nicolas Roeg, avec Gene Hackman; et Arme virtuelle (1997). Son dernier rôle était dans Sweat (2007). Il est également apparu dans des épisodes de Simon & Simon à la télévision. En dehors du théâtre, Lane était un musicien de jazz, jouant de la trompette et du bugle au célèbre Blue Note Jazz Club de New York dans les années 1980.