Tommy Lee crédite la tournée 1984 avec Ozzy Osbourne et catapulte la carrière de Mötley Crüe

Dans une nouvelle interview avec Spotifyde “Rock ça avec Allison Hagendorf”, MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee crédité la tournée 1984 du groupe avec Ozzy Osbourne avec l’aide à la pause CRÜE en Amérique. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Lorsque Ozzy Osbourne nous a fait sortir, c’était la première fois que nous avions l’opportunité de jouer devant 18, 20 000 personnes chaque soir dans des arènes à guichets fermés. Et nous sommes passés de ce nouveau groupe cool à [makes exploding sound]. Il a littéralement catapulté [our career]. Nous nous sommes dit: «Que se passe-t-il? C’est insensé.’ Et nous nous accrochions simplement. C’était si fou. Et je crois vraiment que cette tournée – c’était la ‘Aboyer à la lune’ tour; Je pense que c’était autour de notre ‘Crier au diable’ l’époque de l’époque – et il a juste décollé. Donc je suis toujours redevable et reconnaissant envers Ozzy pour avoir fait ça, parce que ça nous a vraiment lancé dans une merde folle. “

Le moment célébré de MOTLEY CRUEtournée avec Ozzy est rappelé dans CRÜEbiopic de “La saleté”. Dans le film qui a été créé il y a deux ans le Netflix, un jeune Ozzy Osbourne (joué par Tony Cavalero) organise une sorte de concours de grossissement impromptu avec Sixx dans une piscine d’un hôtel de Lakeland, en Floride, en 1984, lors de la tournée américaine conjointe des deux actes. Après s’être exposé à certains clients de l’hôtel, Ozzy demande CRÜE pour la cocaïne. Sixx (joué par Douglas Booth) remet une paille, et Ozzy s’agenouille sur le sol et renifle une ligne rampante de fourmis. Puis il urine sur le sol et le lèche, défiant Sixx Faire la même chose. Sous pression, Sixx urine aussi par terre – mais avant qu’il ne puisse y accéder, Osbourne s’agenouille et la fait tourner en premier.

Dans MOTLEY CRUEautobiographie de 2001, “The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”, Sixx a raconté l’épisode en détail, en écrivant: «J’ai remis [Ozzy] la paille, et il se dirigea vers une fissure du trottoir et se pencha dessus. J’ai vu une longue colonne de fourmis marchant vers une petite pirogue construite là où le trottoir rencontrait la terre. Et comme je me suis dit: «Non, il ne le ferait pas», il l’a fait. Il mit la paille à son nez et, avec son cul blanc nu qui sortait de dessous la robe comme un miellat tranché, envoya toute la ligne de fourmis lui chatouiller le nez avec un seul et monstrueux grognement.

«Il s’est levé, a relevé la tête en arrière et a conclu avec un puissant reniflement à droite qui a probablement envoyé une ou deux fourmis errantes dans sa gorge. Puis il a remonté la robe d’été, a attrapé sa bite et a pissé sur le trottoir. Sans même regarder à son public grandissant – tout le monde sur la tournée le regardait pendant que les vieilles femmes et les familles sur la terrasse de la piscine faisaient semblant de ne pas le faire – il s’est agenouillé et, faisant tremper la robe dans la flaque d’eau, l’a lavé. avec sa langue, il prit une demi-douzaine de coups longs, longs et profonds, comme un chat. Puis il se leva et, les yeux flamboyants et la bouche mouillée d’urine, me regarda droit. Sixx! ‘”

Ozzy Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps que le peu qu’il se souvient de la tournée avec le CRÜE était assez sauvage. “La tournée de 1984 a été la tournée la plus folle que je pense que j’ai jamais faite de ma vie”, a-t-il déclaré. «Je ne m’en souviens pas, mais je me souviens que j’avais l’habitude de me réveiller tous les matins ou de revenir en pensant: ‘Qu’est-ce qui s’est passé la nuit dernière?’ Je veux dire, tout le monde ne cesse de me demander: ‘Hé, Ozzy, as-tu vraiment reniflé une ligne de fourmis? Vous savez quoi, la réponse est: je ne sais pas, mais c’est très possible. “

À la demande de Page six si l’histoire était vraie, Sixx l’a reconfirmé. “Bien sûr,” dit-il. “Nous étions un jeune groupe sauvage et il nous a en quelque sorte pris sous son aile. Nous pensions pouvoir rivaliser avec ça, mais vous ne pouvez pas avec Ozzy. Il a gagné.”

Crédit photo: Dustin Jack

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).