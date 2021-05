Tommy Lee de Mötley Crüe achète un “ sanctuaire moderne d’inspiration japonaise ” à Brentwood pour 4,15 millions de dollars

Selon TMZ, Tommy Lee a acheté une nouvelle maison à Brentwood, en Californie. le MOTLEY CRUE Le batteur a dépensé 4,15 millions de dollars pour «un sanctuaire moderne d’inspiration japonaise» qui comprend quatre chambres, 3,5 salles de bains et un «espace de vie intérieur-extérieur de style zen».

La maison de 4 266 pieds carrés est située dans un “canyon pittoresque” avec un grand salon ouvert avec salle à manger, une cuisine qui s’ouvre sur; une piscine avec des cascades, une terrasse à manger, un foyer, un îlot barbecue et un jardin clos de style serre. La cuisine comprend des armoires japonaises anciennes en tansu, des comptoirs en acajou brésilien et un garde-manger. La retraite principale a des plafonds à double hauteur, un éclairage clair, des planchers chauffants, un mur de fenêtre avec des armoires intégrées, une cour de jardin, des salles de bain doubles et des placards personnalisés. De plus, il y a une chambre-bureau avec un escalier en colimaçon qui mène à une immense salle de yoga et / ou d’art. Deux autres chambres occupent une aile séparée. De larges balcons donnent sur des jardins d’arbres en cascade, des plantes uniques, des fougères, des bambous, un étang à Koi, un jardin d’herbes aromatiques, des cascades, de vastes pierres, des sentiers magiques et un authentique salon de thé japonais.

Mai dernier, Lee a remis son domicile à Calabasas, en Californie. Il a mis la maison sur le marché en avril 2016 pour 5 995 000 $, mais ce prix a baissé en juillet 2016 de trois cent mille à 5699 000 $, en novembre 2016 de deux cent mille autres à 5495 000 $ et en mai 2017 d’un demi-million à 4 995 000 $. Cinq mois plus tard, Tommy a baissé le prix demandé à 4 650 000 $ avant de retirer la maison du marché en février 2018. Trois mois plus tard, il a remis la maison en vente à 4 650 000 $ avant de la retirer en mai 2019. La maison est actuellement sur le marché pour 4 599 000 $.

Le batteur a acheté la maison en 2007 pour 5,85 millions de dollars, selon les registres de propriété.

Lee a vendu une autre maison, à Malibu, à proximité, à la fin de 2004 pour 2 475 000 $, selon les archives publiques. Lee avait payé 800 000 $ en 1995 pour cette maison de 7 462 pieds carrés sur 2,49 acres. La maison avait fait la une des journaux en 2001 lorsqu’un garçon de quatre ans est décédé après s’être accidentellement noyé dans la piscine de la maison lors d’une fête d’anniversaire.



Tommy Lee abandonne 4,15 M $ pour un pad d’inspiration japonaise à Brentwood https://t.co/XRN3nZ1gd0 – TMZ (@TMZ) 5 mai 2021

Mots clés:

Motley Crue

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).