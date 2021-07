Tommy Lee de Mötley Crüe en vedette dans la vidéo “Motley Crew” de Post Malone

Grammy Award– non-conformiste nommé diamant certifié Dallas, Texas Poste Malone a dévoilé un nouveau morceau intitulé “L’équipage hétéroclite”.

“L’équipage hétéroclite” est sa première nouvelle musique originale de l’année – la piste principale d’un projet compagnon à un documentaire à venir, à venir bientôt. Une fois de plus, il livre l’hymne parfait pour faire rage, à la hauteur du titre de “L’équipage hétéroclite” comme seulement Poster pouvez.

Malone a également publié une vidéo pour le morceau réalisé par Cole Bennett et coproduit par Médias DreVision. Tourné à l’Auto Club Speedway, la vidéo présente NASCAR étoiles Denny Hamlin et Bubba Wallace. Parmi les autres apparitions notables, citons MOTLEY CRUEle batteur emblématique de Tommy Lee, Big Sean, français Montana, Kerwin Frost, AmourLéo, SAINT JHN, Ty Dolla $ign, Tyga, Presse, Trinité-James et Tyla Yaweh.

Lee n’est pas étranger aux collaborations intéressantes, y compris une précédente apparition sur Tyla Yawehest célibataire “Tommy Lee”, aux côtés de Poste Malone.

Tommyle dernier album de “Andro”, publié via Meilleure musique de bruit en 2020, témoigne de la profondeur et de la variété de ses goûts musicaux. Lee passé deux ans à écrire et enregistrer “Andro” et le disque représente vraiment la musique qu’il était censé faire – et révèle la profondeur et la gamme de ses fascinations musicales. L’album symbolise également les côtés masculin et féminin de la musique – tout aussi importants et tout aussi puissants – d’où le titre du LP. Androgyny est une combinaison des essences des genres masculin et féminin et l’album est la manifestation du concept.

L’année dernière, Lee a dit qu’il était ravi d’être l’inspiration pour Tyla Yaweh‘s “Tommy Lee”. Le morceau, sorti en juin 2020, serait une ode à la MOTLEY CRUE batteur et son style de vie somptueux.

“C’est même difficile à expliquer”, Tommy Raconté Kyle Meredith dans une interview. “Je suis honoré à mort que quelqu’un appelle même une chanson “Tommy Lee”, et puis avoir une chanson sur toi… Et venant de gars qui, comme — putain Poste Malone est probablement l’un des plus grands artistes, à part Billie Eilish. Ce sont des artistes extrêmement talentueux et à succès, et pour récupérer cela, c’est même difficile à expliquer. C’est tellement cool. C’est comme si vous étiez dans un club. Ils ne t’ont pas seulement accepté, ils t’honorent putain.

“C’est difficile de parler de moi comme ça, donc c’est difficile, je suis désolé”, a-t-il poursuivi. “Mais c’est cool parce que cela reconnaît simplement que ce que je fais, je suis sur la bonne voie. Recevoir des cris d’un tas d’autres artistes hip-hop, et mon nom apparaît dans un tas de chansons. Je reçois un coup de pied en dehors de ça. Je me dis : ‘C’est du putain de rad, mec.’ C’est bizarre même d’en parler, je ne sais pas. [Laughs]”

Lee et Poste Malone déjà collaboré sur la chanson “Fini maintenant”, qui figurait sur l’album 2018 du rappeur « Bongs à bière et Bentley ».

Lee Raconté Discutable à propos de Malone: “Je le connais depuis un moment et ce mec est une rock star, laissez-moi vous dire. C’est un putain de maniaque.”

Tyla a dit à NME que “Tommy Lee” consiste à « vivre sa vie et diffuser une énergie positive ». Expliquer pourquoi lui et Malone nommé la piste d’après le MOTLEY CRUE batteur, il a ajouté : “Tommy Lee s’en fout et j’adore ça.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).