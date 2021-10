Tommy Lee de Mötley Crüe évite de justesse les blessures graves lors d’un accident de glissade et de chute dans une piscine (vidéo)

Tommy Lee a évité de justesse des blessures graves en tombant dans sa piscine après avoir marché trop près du bord.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par l’homme de 59 ans MOTLEY CRUE la femme du batteur, Brittany Furlan Lee, on peut le voir jouer à chercher avec son chien autour de la piscine de leur maison de Los Angeles lorsque son pied gauche a soudainement cédé sous lui et il est tombé dans la piscine. Il s’est rapidement sorti de l’eau et s’est mis sur le côté, essayant apparemment de retrouver son calme.

Bretagne, qui est très active sur les réseaux sociaux, s’est moquée de l’incident, partageant la vidéo de sécurité à domicile sur elle Instagram et en écrivant : « Quand tu es une sorcière et que tu demandes à ton mari de se doucher mais qu’il refuse ». Elle a ensuite ajouté en légende: « Désolé @tommylee mais au moins tu es propre maintenant ».

Quand l’un des Bretagneles abonnés de lui ont demandé si Tommy était « d’accord », elle a répondu « il va bien ». Un autre a ensuite demandé si Tommy « refuse de se doucher », ce à quoi l’homme de 35 ans a répondu « une fois par semaine » et a ajouté un emoji au visage nauséeux.

Aux premiers jours de MOTLEY CRUE, Tommy et son coéquipier Nikki Sixx aurait organisé une compétition entre eux pour voir qui pourrait tenir le plus longtemps sans se laver, se doucher ou se baigner de quelque manière que ce soit, tout en étant capable de dormir avec des groupies sans qu’elles soient malades ou se sauvent. Selon Sixième page, pendant deux mois, le duo a eu des « sexes nocturnes en groupie » avec jusqu’à quatre filles chacune, jusqu’à ce qu’enfin un jeune fan accomplisse un acte sexuel sur Sixx est devenu violemment malade sur lui. Il devint plus tard connu sous le nom de « L’incident des spaghettis » parce que la malheureuse groupie avait déjà mangé des pâtes.

Tommy et Bretagne ont fêté leur deuxième anniversaire de mariage en février.

Tommy était auparavant marié à Pamela Anderson, avec qui il a deux fils. C’est Bretagnele premier mariage de et Tommyest le quatrième. Le couple a commencé à sortir ensemble et est tombé amoureux en 2017.

Furlan l’a fait commencer par faire hilarant Vigne et Instagram vidéos et est apparu dans des films comme « Nous sommes tes amis » (2015), « Pays de rêve » (2016), « Paradis Tropical Aléatoire » (2017) et « La Licorne » (2018). Elle est également apparue dans l’adaptation cinématographique de MOTLEY CRUEla biographie de, « The Dirt – Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde », qui a été publié en mars 2019.

En 2018, Tommy et Bretagne apparaît dans Netflixle documentaire de « Le mème américain », qui a suivi les célébrités des médias sociaux sur les hauts et les bas de la célébrité à l’ère numérique.



