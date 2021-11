Tommy Lee partage une recette de cookies avec John Travolta dans une nouvelle vidéo

Les célébrités sont comme nous, et cela signifie que leurs passe-temps pandémiques incluent apparemment la cuisson et le fait de passer trop de temps sur TikTok. Dans une vidéo inattendue, le batteur de Mötley Crüe Tommy Lee a partagé une vidéo sur TikTok où il a posté sur un copain de pâtisserie inattendu : l’acteur John Travolta. Dans la vidéo, Lee a partagé des captures d’écran de textes entre lui et l’acteur de Grease à propos d’une recette de biscuits.

« Tommy, peux-tu m’envoyer cette recette de biscuits aux pépites de Chico au beurre de cacahuète que tu as », a écrit Travolta. « Hahahah ok! Donne-moi une seconde pour trouver », a répondu Lee. Travolta a également partagé une photo des biscuits en train de cuire en disant « Vous ne saviez pas que j’étais Johnny Crocker. » Lee a ajouté une vidéo en plaisantant sur la façon dont ils sont devenus boiteux depuis leurs années les plus folles. « Oh mon Dieu, mon pote. Ma femme et moi disions exactement la même chose », a déclaré Lee. « Je me dis : ‘Qui est assis un mercredi soir ?’ Je dis : ‘Pouvez-vous imaginer si les gens savaient que Tommy et John cuisinent.’ Qu’est-il arrivé? »

@tommylee Qu’est-il arrivé?! 🤷🏻‍♂️ Chanson drôle – Musique Cavendish

La vidéo a été vue plus d’un million de fois et a reçu plus de 250 000 likes. « Tommy Lee et John Travolta échangeant des recettes de biscuits et de la cuisson le mercredi soir est ma nouvelle chose préférée », a commenté un abonné. « C’est la » puce au chocolat « et » vous êtes les bienvenus « pour moi », a plaisanté un autre. « Le vieil homme textes de grande taille [skull emoji], a souligné un autre adepte.

Les deux hommes ont partagé leur amitié sur les réseaux sociaux dans le passé, Travolta publiant une vidéo d’un concert des Rolling Stones auquel Lee l’avait invité en octobre. Selon certaines informations, les amis se sont rapprochés après le décès de l’épouse de Travolta, Kelly Preston, l’année dernière. « Je viens de lui parler, il est de retour en ville ici. Il va très bien », a déclaré Lee à Entertainment Tonight à propos de Travolta en octobre 2020. « Il a une super équipe autour de lui, ses enfants se portent à merveille. Il fait tout. pour les mettre à l’aise. » Il est de bonne humeur. Quel homme charmant. C’est probablement l’homme le plus gentil que j’aie jamais rencontré, honnêtement. »