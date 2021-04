Tommy Ramos fait campagne pour Porto Rico De quoi s’agit-il?

Telemundo Tommy Ramos

Depuis le succès du programme de compétition du réseau Telemundo, Exatlon United States, a commencé sa première saison en 2018, il compte sur ses équipes avec des personnalités sportives importantes de toute l’Amérique latine, qui ont laissé des traces indélébiles dans le maximum d’événements sportifs du monde. portant son drapeau haut et a gagné toutes sortes de reconnaissance internationale.

Tel est le cas du bien-aimé « Seigneur des anneaux » Tommy Ramos, un gymnaste portoricain qui a gagné le cœur de tout le public lors de la première saison, à tel point qu’il est revenu en tant qu’entraîneur dans les éditions suivantes, puis a été l’un des ceux choisis par le public dans la saison quatre pour revenir pour un match revanche.

Son passage à travers la quatrième saison d’Exatlon United States

Tommy est arrivé avec beaucoup d’anticipation lors de la quatrième édition d’Exatlon United States, mais un peu plus de la moitié de la compétition, l’ancien gymnaste portoricain qui à l’époque venait de devenir le père de sa deuxième fille, a décidé un dimanche en élimination, quittant la compétition, parce qu’il était blessé, il ne donnait pas ses cent pour cent, et ses priorités avaient changé après la naissance de sa deuxième princesse.

Après être parti et rentré chez lui, Ramos s’est concentré sur différentes entreprises, où il met en évidence une ligne de vêtements, de parfums et différentes campagnes publicitaires, mais aucun projet n’est plus proche de son cœur que celui dans lequel il s’est lancé depuis le dernier mois de mars 2021.

« Ceux d’entre nous qui déménagent à Porto Rico »

Bella Group, un empire local d’achat et de vente de voitures dans tout Porto Rico, avec un groupe de créatifs, a lancé la campagne «Los Que Movemos a Puerto Rico» en mars, un mouvement qui cherche à promouvoir et à mettre en valeur la force, les valeurs et l’engagement de ceux qui sont nés dans la soi-disant «île de l’enchantement». Ces informations ont été publiées par le journal numérique Noticel.

Dans la vidéo, vous pouvez voir différents visages bien connus sur le terrain de sport, parmi lesquels Wesley Vázquez, Havanna Cabrero, Bryan Ortiz, Franklin Gómez, Marifé Torres, Brian Afanador, Tommy Ramos, Ryan Sánchez et Mónica Puig se distinguent.

Dans un communiqué publié par Noticel, Carlos López-Lay, président et chef de la direction du Bella Group, a déclaré que la campagne se concentre sur l’essence du Porto Rico: «Nous voulons présenter une campagne publicitaire qui représente ce que signifie être une entreprise portoricaine. , nos valeurs et notre motivation pour aller au-delà des défis quotidiens. Nous montrons notre ADN, notre vision du pays et notre désir d’un avenir dans lequel nous continuerons ensemble à déplacer Porto Rico ».

Dans la campagne, chacun des athlètes dit qu’ils représentent l’une des valeurs qui caractérisent Porto Rico, et c’est précisément l’ancien athlète d’Exatlon, Tommy Ramos, qui ferme la vidéo avec le message suivant: «Nous représentons ceux qui déplacer ce pays ».

Concernant sa participation à cet important projet, Ramos a assuré que pour Porto Rico «nous nous sommes levés mille fois», et tous les noms qui apparaissent ici l’ont fait.

Bravo, Boricuas!

