Tommy Ramos partage une photo avec son collègue EXATLON USA

Tout au long de cinq saisons réussies du programme de compétition Telemundo, Exatlon États-Unis, les candidats qui ont participé sont devenus de véritables célébrités, sans parler de ceux qui ont déjà eu une carrière sportive reconnue dans toute l’Amérique latine, qui avec la compétition, Il s’est seulement ancré dans le cœur de son immense public. C’est le cas du bien-aimé “Le Seigneur des Anneaux”, l’ancien gymnaste portoricain Tommy Ramos, que nous avons rencontré pour la première fois lors de la première saison, puis nous le retrouvons lors de la quatrième édition, très inhabituelle.

La dernière étape de Tommy Ramos par Exatlon États-Unis

La quatrième saison d’Exatlon États-Unis a été celle qui a créé un précédent dans la compétition que l’on a vu se répéter lors de la cinquième édition, le retour de participants emblématiques choisis par les fans via le site officiel.

Dans cet épisode, quatre athlètes très appréciés du peuple sont revenus : Karely López, « La Bala » Dennhi Callú, « El Toro » Chuy Almada et le bien-aimé « Señor de las Anillas », Tommy Ramos. Les quatre guerriers sont revenus dans leurs équipes d’origine avec tout l’élan nécessaire pour réussir dans une saison qui a été forcée de se prolonger en raison de l’épidémie de COVID-19 qui a touché toutes les personnes impliquées dans l’émission de télévision.

Tommy Ramos a fait son truc dans Team Famosos, où bien qu’il ait commencé avec beaucoup d’élan qui nous a rappelé ses meilleurs moments de la première édition, il a peu à peu atteint la position où il a lui-même décidé de quitter la compétition après un duel dû la permanence car il avait plusieurs situations sur le plan personnel qui se produisaient, la plus importante était sa nouvelle fille, que sa femme a mis au monde pendant que l’athlète était en compétition, c’est pourquoi il s’est absenté quelques jours pour la rencontrer , et revenez brièvement.

Partagez une photo avec d’autres EXATLON USA

Au-delà de ses qualités athlétiques, s’il y a une chose qui caractérise Tommy Ramos depuis qu’il a commencé à s’associer à la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », c’est sa bonne attitude qu’il a maintenue dès la première saison, est revenu comme entraîneur et conseiller d’athlète, et enfin dans le quatrième, quand il est revenu chercher la gloire tant attendue.

Cette énergie enchanteresse a gagné le cœur non seulement du public d’Exatlon USA, mais aussi de ses coéquipiers. Tommy Ramos a récemment partagé une image sur son profil Instagram avec ses coéquipiers de la première saison, le champion de boxe de Miami, en Floride, Jorge Masvidal et l’acteur colombien Sebastián Caicedo, pendant leur temps libre en République dominicaine.

L’image a été partagée avec le message suivant : « Des amis qui deviennent famille… » ​​et c’est que décidément, après tant de mois dans des conditions extrêmes, au sein de la même équipe à Exatlon États-Unis, les liens qui se tissent sont très profond et permanent. C’est pourquoi en voyant la photo, Sebastián Caicedo a commenté : “Famille pour toujours”, et de nombreux adeptes ont affirmé que la première saison aurait été la préférée : “Après la première saison, il n’y en a pas de meilleure. Il fallait le dire et c’était dit 🤷🏻‍♀️🙌🏻”

