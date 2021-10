Tommy Ramos pose une question dans les réseaux

Telemundo tommy ramos

Tout au long des cinq saisons qu’a duré le programme de compétition diffusé sur le réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, des moments, des situations, des drames, des romances, mais aussi des amitiés incassables ont émergé entre des personnages emblématiques de la réalité sportive à succès qu’édition après édition a conquis le cœur de la famille hispanique aux États-Unis et dans le monde.

Et quand on parle de personnages emblématiques, on ne peut manquer de faire référence en premier lieu au très estimé « Seigneur des Anneaux », Tommy Ramos. Qui nous avons tous rencontré au départ lors de la première saison en donnant tout pour l’équipe Famosos. L’ancien gymnaste portoricain, qui a porté le drapeau de son île dans le monde entier, a conquis le cœur de tout le public lors de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Nous avons tous assisté au retour de Ramos lors de la quatrième saison controversée d’Exatlon États-Unis, lorsque les participants ont été touchés par une épidémie de COVID-19 qui a conduit la compétition à s’interrompre pendant plusieurs semaines. Dans le même temps, Tommy était également sur le point de devenir père pour la deuxième fois, et c’est la raison pour laquelle l’athlète a décidé de prendre sa retraite pour être à la maison avec sa femme et ses filles, qu’il appelle toujours affectueusement « les femmes de sa vie . ».

Il y a aussi un nom qui, bien qu’il ne fasse pas partie d’Exatlon United States ou de Telemundo, continue d’être très présent dans l’esprit des fans de la compétition. Il s’agit d’Erasmus Provenza, qui a été l’animateur des quatre premières saisons, et qui a aussi secoué tout le monde avec sa démission soudaine, que nous publions ici en exclusivité.

Erasmo Provenza a parlé avec différents médias et portails de cette sortie de la direction d’Exatlon États-Unis, portant des accusations très sensibles à la production du programme, alléguant même des mauvais traitements et d’autres faits qui l’ont amené à prendre la décision de quitter le programme qui a ouvert le portes des maisons des États-Unis.

En plus de révéler les détails de sa démission et ce qui, selon lui, se passait au sein de l’émission télévisée, Erasmo a été très clair en racontant les détails des relations qu’il aurait nouées au sein d’Exatlon États-Unis, indiquant qu’à ce jour, il y a pas beaucoup d’amis qui restent au sein de son emploi précédent : « Ceux qui étaient à mes côtés, étaient pour ce qu’il était, l’hôte. J’ai arrêté de l’être et ils ont tous disparu. Les « amitiés » dans de tels environnements sont motivées par des intérêts. » Assuré.

Quelque chose que Provenza a toujours assuré, c’est que sa grande amitié qui reste de ses années à Exatlon aux États-Unis est précisément Tommy Ramos, avec qui il entretient une amitié étroite à ce jour.

Tommy a récemment posté une question sur Instagram sur la difficulté du nouvel algorithme du réseau social Instagram, où il est très difficile de grandir ces derniers temps, à laquelle Erasmo a répondu avec beaucoup de sympathie : « Voyons voir. Vous devez faire des bobines idiotes et montrer de la viande. Croyez-moi… 😂😂😂 «

À cela, Erasmus a répondu comme suit :

Qu’il est bon que cette amitié soit entretenue !

