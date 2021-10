Tommy Ramos publie une photo pratiquant l’un de ses passe-temps

Telemundo tommy ramos

Au cours des cinq saisons de Reality Deportivo, Exatlon États-Unis, de nombreux visages sont devenus des emblèmes de la compétition, non seulement pour leurs qualités athlétiques, mais aussi pour leurs valeurs, leurs principes et leur bonne attitude, qui sont restés en évidence au cours de chaque des longues journées de circuits difficiles, qui ont également augmenté en difficulté au fil des saisons.

L’un que nous oserons assurer, est parmi les plus aimés d’Exatlon aux États-Unis, c’est Tommy Ramos. Le gymnaste portoricain surnommé « Le Seigneur des Anneaux », dès sa première apparition dans la première saison a volé le cœur de tout le monde avec son honnêteté, son bon cœur et sa concentration à la fois dans le premier et dans le quatrième volet, lorsqu’il a montré ses prouesses sportives et s’est positionné comme l’un des plus respectés du public dans la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Dans la quatrième saison d’Exatlon États-Unis, une modalité a été réalisée qui dans la cinquième a pris beaucoup plus de force. Ils ont invité quatre participants des éditions précédentes à revenir dans les arènes pour, une fois de plus, se battre pour la possibilité d’une seconde chance de chérir le triomphe et de remporter non seulement le trophée tant convoité, mais les 200 000,00 en espèces.

En el caso de Tommy Ramos, si bien inicialmente nos refrescó la memoria sobre el por qué era uno de los mejores atletas de Exatlon Estados Unidos, el hecho del nacimiento de su hija menor lo llevó a retirarse de la competencia para enfocarse en su creciente familia à la maison.

Depuis qu’il a quitté Exatlon aux États-Unis, les réseaux sociaux ont vu grandir Tommy Ramos, le père de famille, l’athlète et l’homme d’affaires développant diverses entreprises qui ont garanti non seulement la croissance professionnelle, mais aussi la stabilité tant attendue que chaque couple jeune homme attendre.

Mais en plus du travail et de la vie de famille, le gymnaste portoricain, qui a représenté son drapeau dans différentes épreuves mondiales, ne perd pas non plus de temps à s’absenter pour pratiquer différents sports extrêmes et aussi pour entrer en contact avec la nature, car étant portoricain et vivant dans « l’île enchantée », il y a beaucoup d’endroits pour profiter et profiter.

Récemment, Ramos a partagé cette photo, pratiquant la descente en rappel dans une cascade abrupte, accompagnée du message : « Que puis-je vous dire… J’aime l’extrême ! » et le garçon est-ce ainsi, cette photo l’a rendu très clair !

Cette image est encore une preuve de plus de la force du « Seigneur des Anneaux », qui est toujours prêt à vivre les émotions les plus intenses. À ce sujet, ses fans n’ont pas cessé de l’applaudir : « Cette photo était brutale🔥🔥🔥🙌 », a déclaré un adepte, un autre a applaudi sa bravoure : « 😮J’admire ceux qui ont de la valeur et aiment le faire. », alors qu’un adepte m’a dit que je ne referais jamais l’expérience : « Je l’ai fait une fois… et j’ai compris que je ne devais pas recommencer🤣🤣 ».

La vérité est que nous aimons voir le cher Tommy Ramos dans son élément et profiter des avantages de son pays.

