Tommy Rocktrip Feat. Ozzy Osbourne / Le batteur de tournée de Black Sabbath Tommy Clufetos: Écoutez la chanson “ Make Me Smile ”

ROCKTRIP DE TOMMY est batteur Tommy Clufetosde (OZZY OSBOURNE, SABBAT NOIR) nouveau groupe de hard rock, où il propose son interprétation des influences rock ‘n roll qui ont fait de lui l’un des batteurs les plus recherchés de la scène hard rock actuelle. “Battre par le rock ‘n’ roll”, ROCKTRIP DE TOMMYpremier album de, arrivera le 7 mai via Frontiers Music Srl. Eric Dover, connu pour chanter et jouer de la guitare avec MÉDUSE, SERPENT DE SLASH et Alice Cooper, gère les voix principales sur le LP (bien que Tommy saisit le micro pour trois pistes). Eliot Lorengo (basse), Hank Schneekluth (guitare) et Nao Nakashima (guitare) complètent le casting de soutien.

Le deuxième single du disque, “Fais moi sourire”, peut être diffusé ci-dessous.

Clufetos a déclaré: “Je voulais faire un album que j’aimerais écouter, tout en injectant certaines des caractéristiques que j’aime de mon rock’n’roll préféré. J’espère que lorsque vous l’écoutez dans votre voiture, vous réalisez que vous conduisez de manière au-dessus de la limite de vitesse. “

Concernant le premier single sorti précédemment “Je dois jouer du rock ‘n roll”, Clufetos a déclaré: “Les paroles de cette chanson sont assez évidentes si vous êtes dans le jeu de la musique … Si vous êtes un spectateur … pas tellement. Tout comme un grand groupe l’a dit un jour: ‘C’est un long chemin au sommet si vous voulez du rock’n’roll. ‘ Ce business est une salope, MAIS vous roulez à travers tout cela avec le sourire parce que … vous devez jouer du rock’n roll ‘!!! “

“Beat Up By Rock N ‘Roll” liste des pistes:

01. Lourde charge



02. Bienvenue au spectacle



03. Tu as l’argent, j’ai le flash



04. Fais moi sourire



05. Refais-le



06. Sang d’enfant



07. N’aie pas peur



08. Beat Up par Rock N ‘Roll



09. Je dois jouer du rock n ‘roll



dix. La longévité



11. Puissance de trois

Programmation d’enregistrement:

Tommy Clufetos – Batterie, chant solo sur les pistes 4, 8 et 11



Eric Dover – Voix principale



Eliot Lorengo – Guitare basse



Hank Schneekluth – Guitare principale



Nao Nakashima – Guitare rythmique



Tommy C – Saxophone sur «Power Of Three»



John Schreffler – Guitar Solo sur «Beat Up By Rock ‘N’ Roll»



Orgue Doug – Hammond B3

Clufetos travaillé avec des icônes rock telles que Nugent, Alice Cooper et Rob Zombie avant de rejoindre Ozzy Osbourne en 2010. Cela a conduit à une place en tant que batteur sur SABBAT NOIRles deux dernières tournées mondiales.



