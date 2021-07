Tommy Shaw de Styx : “Je ne perds pas le sommeil” parce qu’il n’a pas été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll

STYX fait la couverture du numéro 27 de Bonbons Rock magazine dans une extravagance de 16 pages présentant des entrevues avec les six membres du groupe légendaire. Et guitariste et chanteur Tommy Shaw ne tire aucun coup de poing en abordant la question épineuse du manque de reconnaissance que le groupe de plusieurs millions de ventes a reçu de la part du Temple de la renommée du rock and roll. Bien qu’il soit l’un des groupes les plus réussis commercialement des années 70 et 80, grâce à des succès tels que “Viens voguer”, “Bébé” et “Le meilleur des temps”, STYX reste méconnu par l’institution de Cleveland.

« Eh bien, nous aimerions y participer », admet Shaw dans une interview exclusive avec Bonbons Rock écrivain Malcolm Dôme. “Mais je ne perds certainement pas le sommeil à cause de ça. Pour être honnête, j’espère que nous serons intronisés après ma mort. Alors au moins je n’aurai pas à payer 5 000 $ pour ‘l’honneur’ d’assister à la cérémonie. Ou 10 000 $, si je veux emmener ma femme.”

Malgré le fait qu’il y ait eu plus de 300 intronisés, y compris des actes tels que BON JOVI, ASTUCE PAS CHER, DEF LEPPARD et VOYAGE – depuis le Temple de la renommée du rock and roll a été créé en 1983, STYX n’a toujours pas été honoré. “C’est une parodie absolue”, dit Bonbons Rock éditeur Howard Johnson. “STYX a été l’un des premiers groupes américains à mélanger le rock progressif avec AOR, et le succès commercial que le groupe a obtenu témoigne de la place particulière qu’ils occupent dans le cœur de tous les fans de rock. Avec huit Panneau d’affichage Top 10 des chansons à leur actif et plus de 54 millions d’albums vendus dans le monde en près de 50 ans de carrière, sans oublier un nouvel album fantastique, ‘Crash de la couronne’, qu’est-ce que ce groupe doit faire de plus pour obtenir la reconnaissance qu’il mérite tant ?”

Le mois dernier, STYX co-fondateur Dennis DeYoung dit au “Paltrocast avec Darren Paltrowitz” qu’il « aimerait être reconnu par le Temple de la renommée du rock and roll. STYX mérite d’être là », a-t-il déclaré. « Mettez-nous dedans. Nous nous qualifions sur n’importe quelle mesure possible. Maintenant, cela semble-t-il désespéré de la part d’un vieil homme ? J’espère que non. C’est juste qu’il y a trop de nos pairs – et je veux dire des pairs – beaucoup qui n’ont pas fait aussi bien que nous. Et il est temps de nous y mettre, c’est tout. Et le feront-ils ? Je n’ai aucune idée.”

Shaw Raconté Fusion de la station de radio de Detroit WRIF dans une interview de 2020 qu’il est “un peu engourdi” à l’idée d’être intronisé dans le Salle du Rocher. “Et j’ai déjà été dans certains d’entre eux”, a-t-il déclaré. “C’était agréable de voir un groupe de personnes que je connais.

« Vous savez à quoi ça sert ? Quand vous sortez plus tard et qu’ils disent : « les membres de la Temple de la renommée du rock and roll.’ C’est ce qui est génial”, a-t-il poursuivi. “Mais l’idée d’aller là-bas et de suivre ce processus, je n’ai pas vraiment hâte d’y être. J’aimerais être dans le Temple de la renommée du rock and roll, et j’irais le faire, mais cette partie, ça ne m’attire tout simplement pas. C’est l’une de ces choses où vous jugez, et nos fans ont voté avec leurs pieds et avec leur portefeuille à maintes reprises. Donc ce sont les fans que je respecte plus qu’une bande de mecs [going], ‘Tumbs up, thumbs down’, année après année.

“Je ne comprends tout simplement pas leurs normes”, a-t-il ajouté. “Ils auront des chansons qui ne sont pas du rock and roll – un gars avait une chanson, et ils les ont mis dans le Temple de la renommée du rock and roll. Et je ne suis pas amer à ce sujet. Mais c’est juste frustrant d’être soumis à ce genre de normes alors que tout ce qui compte vraiment, ce sont nos fans.”

Pourtant, s’il reçoit un jour l’appel qui STYX est en train d’être intronisé dans le Salle du Rocher, “Je serai honoré, je partirai [and] Je le ferai”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai en quelque sorte cessé de faire attention à savoir si nous nous qualifions pour être là-bas.”

L’année dernière, STYX guitariste James “JY” Jeune dit à la République de l’Arizona que DeYoung « mérite » d’être dans le Salle du Rocher avec le reste du groupe s’ils finissent par être intronisés. Mais il a exclu une éventuelle réunion avec le chanteur, déclarant: “Très peu probable. L’homme nous a poursuivi devant un tribunal fédéral pour l’utilisation du nom. Nous avons réglé à l’amiable. Nous contrôlons donc le nom et il peut l’utiliser de manière limitée. , qui sont très strictement encadrés.

“Denis déteste être loin de chez soi”, Jeune expliqué. “Je n’ai pas besoin d’être à côté du malheur. Nous avons une chose joyeuse maintenant et je n’ai aucune incitation économique à le faire. Ce serait jeter le Joker dans le pont pour le faire entrer. Et je ne suis pas intéressé par ce.

“Souvent, les grandes œuvres d’art proviennent d’âmes torturées ou de situations torturées”, a-t-il ajouté. « Et être en STYX était une situation torturée. C’était vraiment le cas. Beaucoup d’entre nous étaient très malheureux. Dans tout le succès que nous avons eu, il n’y avait pas de joie. Et maintenant il n’y a plus que de la joie. D’après ce que j’ai lu, beaucoup de ces grandes œuvres littéraires ont été faites par des âmes torturées. Et Denis est une sorte de génie torturé.”

Même si les artistes sont admissibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes iconiques de hard rock et de métal comme MÖTLEY CRÜE et MOTRHEAD doivent encore être reconnus par l’institution, qui a intronisé GUNS N’ ROSES dans la première année d’admissibilité de cette bande.

STYX peut avoir été ignoré par le Temple de la renommée du rock and roll, mais pas par Bonbons Rock. Plus de 16 pages de leur dernier numéro, la publication vous apporte non seulement des interviews exclusives avec Shaw, James “JY” Jeune, Chuck Panozzo, Laurent Gowan, Ricky Phillips et Todd Sucherman, mais demande également aux membres du groupe qui étaient là à l’époque de décortiquer quatre des sorties classiques du groupe, “La Grande Illusion”, “Pièces de huit”, “Pierre angulaire” et “Théâtre du Paradis”. Si vous êtes un STYX fan, c’est un problème que vous ne pouvez tout simplement pas manquer.

Lisez ceci et bien d’autres histoires fascinantes dans le numéro 27 de Bonbons Rock.

Bonbons Rock est disponible en format imprimé avec une version téléchargeable gratuite pour tous ceux qui achètent le magazine en ligne sur www.rockcandymag.com.