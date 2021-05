Tommy Shaw de Styx: Pourquoi j’ai déménagé de Los Angeles à Nashville

Dans une nouvelle interview avec QFM96de «Torg et Elliott» émission de radio, STYX guitariste / chanteur Tommy Shaw On lui a demandé pourquoi lui et sa femme avaient déménagé à Nashville en 2013 après deux décennies de vie à Los Angeles et de tournées à travers le monde. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai grandi en Alabama, et Nashville a été le premier endroit où je suis venu quand j’ai décidé de sortir de la ville et de voir ce que je pouvais faire ailleurs. Ma femme, elle est née dans l’Illinois, mais sa famille a déménagé ici à Nashville quand elle était très jeune. Et donc elle a grandi à Clarksville. J’étais venu ici – j’oublie combien d’années – pour faire un disque de bluegrass et j’ai passé trois semaines ici et je suis vraiment tombé amoureux de ça.

Avant de déménager au Tennessee, Tommy et Jeanne Shaw “vivait à Beachwood Canyon, où se trouve le panneau Hollywood, et lorsque nous avons déménagé là-bas, il n’y avait pas de smartphone, et donc les gens qui venaient pour essayer de trouver le panneau Hollywood, vous en verriez peut-être cinq par jour parce que c’était sinueux , ” Tommy mentionné. «Au moment où nous sommes partis, il y avait 6 500 personnes par jour qui venaient là-bas – c’étaient des fourgons de touristes et des affrontements qui essayaient juste de sortir de votre allée. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés [in Nashville]. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait beaucoup d’autres rockers déménageant à Nashville, Tommy mentionné: “[There’s] beaucoup de tout le monde ici. C’est juste un endroit formidable et central. Surtout si vous êtes en tournée, vous êtes dans une zone centrale. La compagnie de bus que nous utilisons est à Nashville, donc souvent, si nous commençons à peine, le bus s’arrêtera devant chez moi, je monterai à bord et je pourrai éviter de prendre l’avion. “

Selon Modes de vie à Nashville, Tommy et Jeanne ShawLa maison de Oak Hill appartenait autrefois à la légende du disco Donna Summer.

Jeanne supervise STYX marchandise et aide à Rock à la rescousse, une organisation à but non lucratif fondée par STYX et REO SPEEDWAGON et géré par Tommyfille de Hannah.

STYXle nouvel album de “Crash Of The Crown”, sortira le 18 juin via le label du groupe, Chien Alpha 2T/UMe. Le LP a été écrit avant la pandémie et enregistré pendant les périodes difficiles de la crise des coronavirus.



