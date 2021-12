Tommy Thayer de Kiss : « Mon héritage sera un gars qui est venu, a travaillé dur et a été la colle qui a gardé le groupe ensemble »

Dans une nouvelle interview avec Guitar World, EMBRASSER guitariste Tommy Thayer a demandé ce qu’il pense que son héritage sera avec EMBRASSER. Il a répondu : « Je ne sais pas si beaucoup de gens le réalisent, mais j’ai été le guitariste principal de EMBRASSER plus longtemps que tout autre EMBRASSER guitariste. Mais je serai toujours connu comme « le nouveau gars », quoi qu’il arrive. Je suis le Ronnie Wood‘ de EMBRASSER.

« Mon héritage sera un gars qui est arrivé, qui a travaillé dur et qui a été le ciment qui a maintenu le groupe ensemble pendant une longue période », a-t-il poursuivi. « Je pense que le type de caractère et de personnalité que j’ai est celui d’un joueur d’équipe et de quelqu’un qui peut rassembler les gens et lier les choses.

« Et je pense que la raison pour laquelle nous avons si bien réussi et si régulièrement au cours des 20 dernières années est à cause des personnalités, des concessions mutuelles et de la capacité de garder tout le monde heureux… et de continuer à travailler ensemble à un niveau professionnel.

« Ça marche bien. Je serai probablement ce gars qui est dans le groupe depuis plus longtemps que n’importe qui d’autre Gène [Simmons] et Paul [Stanley], qui gardait les choses ensemble, et était la colle qui faisait que ça fonctionnait. »

Il y a près de trois ans, Thayer admis à Chef d’Argus dans une interview que son ajout à EMBRASSER en 2003 en remplacement de As Frehley a rencontré des réactions négatives de la part des fans du groupe. Cependant, maintenant qu’il est en EMBRASSER encore plus longtemps que FrehleyAu cours des années combinées, il a déclaré qu’il était devenu plus à l’aise dans le rôle de guitariste principal.

« Je dois être honnête, quand je suis arrivé dans le groupe pour la première fois, il y avait une certaine pression », Thayer mentionné. « C’était une sorte de situation sans issue lorsque vous remplacez quelqu’un comme ça. Il y a beaucoup de fans qui sont mécontents de ça et je comprends. Ils ont suivi le groupe pendant longtemps et c’est difficile de voir des choses comme ça changer parfois. Après quelques années, je suis devenu plus confiant et plus à l’aise dans la situation, au fil du temps, cela continue d’être une expérience croissante et quelque chose à laquelle je m’habitue davantage. «

De retour en octobre 2018, Frehley Raconté Yahoo! Divertissement qu’il n’avait « rien de mal à dire sur Tommy… Vous savez, ce serait une chose si Tommy aurait inventé son propre personnage, inventé ses propres solos de guitare », a-t-il déclaré. « Mais malheureusement, il copie tout ce que je fais, note pour note. Personne n’a beaucoup de latitude pour dire que ce qu’il fait est original. Je ne sais pas comment je pourrais gérer ça, tu sais ? Je ne pense pas que je pourrais entrer dans une situation et être quelqu’un d’autre. C’est presque comme être un robot. Pauvre Tommy. Mon cœur saigne pour lui. »

Thayer Raconté Pierre roulante magazine qu’il n’avait aucune gêne à porter Frehleyle maquillage. Il a expliqué: « Tout d’abord, je n’ai eu aucune contribution à ce sujet. C’est une décision que ces gars ont prise. Il n’y a même pas eu de conversation à ce sujet, parce que je pense que c’était tellement évident, qu’ils n’allaient pas pour introduire de nouveaux personnages 30 ans dans le groupe. Je n’ai jamais pensé qu’il devrait y avoir de nouveaux designs ou quelque chose du genre. J’ai pensé que cela aurait été ridicule. Et la seule chose est, vous avez beaucoup de refoulement de certains les purs et durs. Et c’est compréhensible. Hé, vous savez, si vous viviez dans les années 70 et EMBRASSER était ton groupe préféré, et c’est avec ça que tu as grandi, et soudain il y a un autre gars qui porte ce maquillage, je peux comprendre comment certaines personnes, ça ne les a peut-être pas autant attirées. Mais au fil du temps, beaucoup de gens ont changé d’avis. »

De retour en 2015, Thayer a refusé de critiquer Frehley après As s’est prononcé contre Tommy dans une interview, le décrivant comme « juste un gars là-haut me copiant et essayant de bouger comme moi et essayant de chanter comme moi et essayant de jouer comme moi ».

Thayer a dit à l’Australie Le héraut: « Je ne veux pas entrer dans un va-et-vient, mais je suis sûr que vous pouvez en quelque sorte évaluer ce que vous pensez quand vous entendez tout cela.

« Je pense [Ace] eu toutes les occasions au monde de continuer dans EMBRASSER et être dans EMBRASSER tant qu’il a fait ce qu’il fallait, mais cela a mieux fonctionné pour moi et il doit mener sa vie », a-t-il poursuivi.

« En ce qui concerne les jabs et tout ça, il peut dire ce genre de choses et je ne dirai rien de mal à son sujet. Je souhaite juste le meilleur à tout le monde dans tout ce qu’ils font. »

