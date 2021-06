Tommy Victor de Prong sur la perte du batteur Art Cruz face à Lamb Of God : “C’était une période dramatique”

Dans une nouvelle interview avec Kevin McKay du 99 Rock WKSM station de radio en Floride, DENT homme principal Tommy Victor discuté des circonstances entourant le départ en 2018 du batteur du groupe Art-Cruz. Cruz initialement quitté DENT jouer avec AGNEAU DE DIEU en tant que batteur de tournée avant d’être invité à rejoindre JOURNAL de façon permanente en remplacement de Chris Adler.

“Oh, mec. C’était une période dramatique, disons-le comme ça,” Tommy mentionné. “Nous n’avons jamais su s’il allait être dans le groupe en permanence, avec AGNEAU DE DIEU, parce que nous ne savions pas ce que l’autre gars [Chris Adler] était en train de faire. C’était donc environ un an où nous étions juste dans la confusion sur ce qui allait se passer. C’était donc une période difficile.”

Demandé si De l’art était “ouvert” avec le reste de DENT sur sa position par rapport à son potentiel AGNEAU DE DIEU adhésion, Tommy a déclaré: “Pas vraiment. Il nous l’a en quelque sorte poussé un peu. De l’artC’est un enfant, et je comprends. Il avait peur de passer l’appel. Et puis il allait revenir, et il n’a pas fait ça. Il nous a laissé dans quelques situations difficiles ici et là.”

Malgré la tourmente, Victor dit qu’il est toujours “absolument” ami avec Cruz.

Il y a deux ans, Cruz a parlé à zZounds sur la façon dont il a initialement décroché le poste avec DENT. « J’étais ami avec Tommy de DENT, et VENTS DE Peste avait joué avec DANZIG en 2008″, a-t-il déclaré. “Tommy était dans [Glenn Danzig‘s] groupe et c’est plus un truc de famille; vous gardez votre famille proche et des choses vraiment géniales peuvent arriver. Il a tendu la main et m’a demandé si je voulais faire une tournée avec eux en tant que vendeur et chauffeur. Toute fierté et conneries mises à part, ça ne me dérangeait pas de sortir en tant que merchiste en tournée, j’adore ce que je fais et je voulais juste revenir en tournée. Il n’y a aucun sens de, ‘Oh, wow. Je suis batteur. Je ne devrais pas vendre de marchandises. Tu sais quoi, non, j’ai commencé là-bas, et je voulais juste faire une tournée. Bref, je suis en tournée et DENTle batteur de se bagarre avec Tommy, se casse la main en heurtant le mur. ‘Hé, mec, demain nous jouons le tout premier Fête des nœuds avec NŒUD COULANT dans l’Iowa. Comme 30 000 personnes, et nous ne voulons pas laisser tomber. Pouvez-vous apprendre l’ensemble?’ ‘Ouais, j’apprendrai le set.’ C’était en fait Excité [Blythe] de AGNEAU DE DIEUle premier spectacle de retour [after spending time in a Czech prison] et mon premier spectacle avec DENT. Nous avons en fait joué un INSUFFISANTS couvrir ensemble, ‘Le donjon de Londres’. Le spectacle était super et j’ai été avec DENT depuis.”

Cruz a fait ses débuts dans l’enregistrement avec AGNEAU DE DIEU sur l’album éponyme du groupe, sorti en juin 2020 via Records épiques aux États-Unis et Records d’explosion nucléaire en Europe.

