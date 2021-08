Tomorrow Corporation devient éditeur avec l’aventure de style Star Trek ‘The Captain’ – Feature

Tomorrow Corporation est un studio et une équipe familiers à de nombreux fans de jeux indépendants. À l’époque de « 2D Boy », les membres clés ont produit le brillant World of Goo, une première partie de la révolution du téléchargement sur la boutique Wii. Depuis la formation ultérieure de Tomorrow Corporation (composée d’Allan Blomquist, Kyle Gabler et Kyle Gray), trois titres ont tous honoré le matériel Nintendo : Little Inferno, Human Resource Machine et 7 Billion Humans. Leurs jeux ont un style distinctif et un design intelligent, il est donc logique que le premier pas du studio dans l’édition soit pour un titre tout aussi accrocheur.

Tomorrow Corporation se lance dans l’édition de jeux avec Le capitaine, un titre développé par l’équipe suédoise Sysiac Games – un studio de deux hommes composé de Peter Hedin et Benny Eriksson. C’est une aventure pointer-cliquer qui promet un certain nombre de « mini-aventures et fins multiples » ; pour les fans de Star Trek, son format d’histoire peut sembler familier, bien qu’il ait évidemment une forte dose de parodie et d’humour.

Vous incarnez Thomas Welmu, un capitaine de la flotte spatiale de 35 ans. En l’an 3300, la guerre éclate avec « L’Union » et, dans une tentative de monter un nouveau type de défense, vous êtes projeté à mi-chemin à travers la galaxie.

Vous devez maintenant retourner auprès de votre famille avant que le redoutable « Sunblaster » n’atteigne la Terre et ne détruise le soleil.

Le seul problème est que l’espace autour de vous est rempli de personnes stupides, d’extraterrestres, de droïdes et d’autres trucs étranges qui semblent ne vouloir rien d’autre que votre échec.

Ce sera un ajout bienvenu lorsqu’il s’aventurera sur Switch, et nous avons posé quelques questions à Kyle Gray de Tomorrow Corporation pour en savoir un peu plus sur la façon dont la société a fini par publier et pour en savoir plus sur le développeur Sysiac Games …

Quelle a été la principale motivation de l’équipe de Tomorrow Corporation pour se lancer dans l’édition ?

Sysiac Games a construit un jeu d’aventure point-and-click de science-fiction tellement magnifique, drôle et amusant dans The Captain, que lorsque Kyle l’a vu comme faisant partie d’Indie Fund, il m’a proposé deux alternatives : soit nous remontons dans le temps et sortons le les développeurs aiment Terminator, puis nous créons le jeu nous-mêmes, ou nous le publions.

Le voyage dans le temps n’étant pas encore entièrement fiable, nous avons choisi de l’aider et de le publier.

Vos propres jeux développés ont un style si particulier, espérez-vous avoir une identité aussi forte en tant qu’éditeur ?

Nous envisagerions de publier uniquement des projets qui ressemblent à quelque chose que nous aurions voulu créer nous-mêmes. Nous sommes notoirement pointilleux, donc The Captain est actuellement le seul titre que nous publions à l’horizon. Il est tout à fait possible que nous ne trouvions jamais un autre match parfait, et nous sommes d’accord avec cela. Si vous connaissez des développeurs qui créent un jeu merveilleux qui ressemble à quelque chose que Tomorrow Corporation ferait, avec beaucoup d’art et un sens de l’humour, faites-le nous savoir ?

Quelles qualités spécifiques vous ont attiré dans The Captain et son équipe de développement?

Nous avons été séduits par le sens de l’humour suédois sec du capitaine et son style artistique incroyable. Et puis nous avons été encore plus séduits par le duo cool de deux hommes, Benny et Peter. Les deux gars vivent dans une petite ville à l’extérieur de Stockholm et font des jeux ensemble depuis qu’ils sont enfants, il y a plus de 30 ans.

Peter vit dans une ferme, nous entendons donc souvent des bruits de chevaux et d’autres animaux lorsque nous parlons au téléphone.

Comme ton ascenseur de 30 secondes pour The Captain, à quoi les propriétaires de Switch doivent-ils s’attendre de ce jeu ?

Vous êtes le capitaine d’un petit vaisseau spatial perdu dans l’espace, et vous devez retrouver votre chemin à travers la galaxie. En chemin, vous rencontrerez des dizaines d’aventures, chacune avec plusieurs fins. Vous rassemblerez des amis pour vous accompagner dans votre voyage. Vous vous ferez des ennemis. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Qui laisseras-tu derrière toi ? Allez-vous détruire une civilisation pour avoir une chance de rentrer chez vous plus rapidement ? Des dizaines de fins multiples soutiennent toutes ces décisions difficiles. Tout dépend de vous – vous êtes le capitaine !

