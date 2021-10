Tomorrow X Together annonce le premier EP japonais « Chaotic Wonderland »

Tomorrow X Together a annoncé les détails de son premier EP japonais, Chaotic Wonderland, qui sortira cet hiver.

Le boyband acclamé par la critique, qui est considéré comme le leader de la quatrième génération d’artistes de K-pop, sortira le nouvel EP le 3 décembre via UMe aux États-Unis.

Chaotic Wonderland fait suite à deux albums coréens du quatuor – composé de Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun et Hueningkai – cette année. En mai, il a sorti son deuxième album studio complet en Le chapitre du chaos : Freeze, suivi de l’album de reconditionnement The Chaos Chapter : Combattre ou s’échapper en août.

L’EP japonais comprendra des versions japonaises de deux chansons de ces disques – « 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) » et « MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) ». Il comportera également la chanson japonaise originale « Ito », qui servira de chanson thème d’ouverture pour le drame télévisé japonais Spiral Labyrinth – DNA Forensic Investigation. Le morceau parle d’un « lien » et d’une « relation forte » et a été écrit par le groupe japonais populaire GReeeeN.

Chaotic Wonderland sera disponible en trois formats. L’édition limitée A comprendra un CD et un DVD avec le clip et la réalisation de la vidéo, tandis que l’édition limitée B comprendra un CD et un DVD de la réalisation de la séance photo de couverture. Une édition standard sera également disponible, ne contenant qu’un CD.

Les deux formats en édition limitée comprendront également un livret de huit pages et une carte photo selfie aléatoire, spécialement conçus pour leur format respectif. Le premier pressage de l’édition standard viendra également avec une carte photo selfie aléatoire.

Tomorrow X Together a décroché sa meilleure position dans le classement Billboard 200 en juin avec The Chaos Chapter: Freeze atterrissant à la cinquième place. L’album a été classé pour un total de 13 semaines jusqu’à présent – ​​le record le plus long pour les groupes K-pop qui ont sorti un album cette année.

Chaotic Wonderland sortira le 3 décembre et est disponible en précommande. Voir les détails du format ci-dessous