Tomorrow X Together annonce son deuxième album “ The Chaos Chapter: Freeze ”

Le groupe K-pop Tomorrow x Together a annoncé son deuxième album studio The Chaos Chapter: FREEZE, sorti le 31 mai via BigHit Music. L’album présente les musiciens Soon, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun et Hueningkai.

The Chaos Chapter: FREEZE fait suite aux débuts du groupe The Dream Chapter: MAGIC sorti en 2019.

Le projet a été annoncé via un teaser d’album téléchargé sur les réseaux sociaux par BigHit Music. Dans le visuel de 20 secondes, le logo X reconnaissable du groupe, repris de son Minisode1: Heure bleue se transforme en cube bleu avant de se séparer pour révéler le nouveau logo Tomorrow x Together (lu comme «Tomorrow X Together»).

Le chapitre du chaos: FREEZE

(https://t.co/XrHPVBw6Fw)

#TOMORROW_X_TOGETHER # 투모로우 바이 투게더 #TXT #TheChaosChapter #TXT_FREEZE pic.twitter.com/f6Jzd1TSHl – MUSIQUE BIGHIT (@BIGHIT_MUSIC) 29 avril 2021

Minisode1: Blue Hour était un EP de suivi de 5 titres, ou mini-album, sorti en octobre en tant que première sortie du groupe depuis la conclusion de la série Dream Chapter. Il a atteint 300K de ventes physiques dans la semaine suivant sa sortie, faisant ses débuts au n ° 25 du Billboard 200 et en tête du classement des meilleures ventes d’albums.

Cette sortie a marqué une étape importante dans la carrière du groupe, qui a commencé à attirer l’attention du monde entier après avoir fait ses débuts officiels en 2019. Tomorrow x Together est récemment apparu sur The Ellen Show pour ses débuts dans une émission de télévision américaine. Pour l’ensemble, le groupe a interprété «We Lost The Summer» de Minisode1: Blue Hour.

Plus tôt cette année, Tomorrow x Together a publié Toujours en train de rêver, son premier album complet en japonais. Le projet est composé de dix titres, dont six des plus grands succès du groupe réenregistrés à partir de leurs enregistrements coréens originaux. Still Dreaming a également présenté deux nouveaux morceaux d’intro et de sortie en plus de leurs succès japonais «Everlasting Shine» et «Force».

The Chaos Chapter: FREEZE trouverait Tomorrow x Together explorant de nouvelles avenues de leur son, plongeant dans des éléments plus vastes et plus approfondis de la musicalité du groupe.

Le deuxième album de Tomorrow x Together, The Chaos Chapter: FREEZE, arrive le 31 mai et est disponible en pré-vente sur Weverse.