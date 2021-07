Tomorrow X Together annonce “The Chaos Chapter: Fight Or Escape”

Demain X Ensemble (TXT) ont annoncé un nouvel album reconditionné, The Chaos Chapter: Fight Or Escape.

Le disque sera le premier reconditionnement publié par le groupe de cinq musiciens – composé de Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun et Hueningkai – qui a fait ses débuts en mars 2019. The Chaos Chapter: Fight Or Escape verra de nouveaux morceaux ajoutés à la liste des morceaux sur le deuxième album de TXT Le chapitre du chaos : Freeze, qui a été publié en mai. Aucun détail n’a été annoncé à l’heure actuelle concernant le nombre de nouveaux morceaux qui figureront sur la version reconditionnée.

Dans une annonce sur Weverse, le label du groupe Big Hit Music a confirmé que The Chaos Chapter: Fight Or Escape sortira le 17 août. Les précommandes pour l’album seront disponibles à partir de 11h KST (3h BST) le 19 juillet.

Sorti le 31 mai, The Chaos Chapter: FREEZE est le deuxième album studio de TOMORROW X TOGETHER avec huit titres, dont le titre “0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori” et la première chanson anglaise du groupe, “Magic”. Après la sortie de l’album, “Magic” est devenu le numéro 1 le plus ajouté sur le Top 40 Add Board de Mediabase au cours de la semaine du 1er juin. TOMORROW X TOGETHER a joué deux dates sur ABC’s Good Morning America (GMA) les 10 et 12 juin, et ont fait leurs débuts à la télévision en fin de soirée dans The Late Late Show avec James Corden le 14 juin.

The Chaos Chapter: FREEZE a commencé le Chaos Chapter, la deuxième série d’albums de TOMORROW X TOGETHER, après leur précédent Chapitre de rêve séries. Le nouveau projet raconte l’histoire d’un garçon qui a gelé à la suite de l’assaut du monde.

La chanson titre sur le disque est remarquable pour le nom de ses contributeurs mondiaux. La chanson est un effort de collaboration entre « hitman » bang, Mod Sun et No Love For The Middle Child en tant qu’auteurs-compositeurs, et RM de BTS, qui a aidé à écrire les paroles.

