Tomorrow X Together partage le R&B Carol ‘Sweet Dreams’

Demain X Ensemble a partagé une nouvelle chanson surprise intitulée « Sweet Dreams », destinée à être un cadeau de Noël pour ses fans.

Décrit comme un « chant R&B urbain avec des sons de piano vintage », le morceau décrit des scènes festives telles que « des rues scintillant d’une lumière chaude comme des étoiles dans la nuit » et « la neige blanche qui s’installe silencieusement ». Un communiqué de presse indique que la chanson « exprime l’espoir d’un Noël chaleureux et confortable et de grandes choses à venir après les difficultés de l’année, y compris COVID-19 ».

Les paroles de « Sweet Dreams » ont été écrites par les membres de Tomorrow X Together Soobin, Taehyun et Hueningkai, tandis que Yeonjun et Hueningkai ont contribué à l’écriture de la mélodie. Le morceau a été produit par Slow Rabbit et comprend les choeurs du musicien Pollen.

« J’espère une nuit confortable à la fin de votre journée/Comme un cadeau, faites de beaux rêves et bonne nuit », chantent les membres de TXT, reflétant leur gratitude envers leur base de fans – connue sous le nom de MOA – pour tout l’amour et le soutien qu’ils ont. a reçu. « Joyeux, joyeux Noël/Tu brilles toujours comme une étoile. »

Au cours de la dernière année, Tomorrow X Together a dominé la scène K-pop mondiale, marquant un album n ° 5 sur le Billboard 200 avec The Chaos Chapter: Freeze, qui est devenu la sortie K-pop la plus longue de 2021. avec 13 semaines consécutives dans les charts. TXT a également été nominé pour des prix comme les People’s Choice Awards, les MTV Millennial Awards et les Mnet Asian Music Awards, entre autres.

The Chaos Chapter : Freeze et sa version reconditionnée The Chaos Chapter : Combattre ou s’échapper également classé dans les listes de fin d’année de nombreuses publications, dont Rolling Stone, NME et TIME.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe a également sorti son premier EP japonais, Pays des merveilles chaotique. Le disque a vu le boyband faire équipe avec le groupe japonais populaire GReeeeN sur la chanson originale « Ito », qui a servi de chanson thème d’ouverture pour le drame télévisé japonais Spiral Labyrinth – DNA Forensic Investigation. L’EP comprenait également des versions en japonais de « 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) » et « MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) ».

Écoutez le meilleur de Tomorrow X Together sur Spotify.