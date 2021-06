Tomorrow X Together sort un nouvel album, “The Chaos Chapter: Freeze”

Les it boys de 4e génération de la K-pop DEMAIN X ENSEMBLE (Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Hueningkai) ont enfin sorti leur deuxième album studio tant attendu, The Chaos Chapter: FREEZE.

The Chaos Chapter: FREEZE commence le Chaos Chapter, la deuxième série d’albums de TOMORROW X TOGETHER, après leur précédente série Dream Chapter. Il raconte l’histoire d’un garçon qui a gelé à la suite de l’assaut du monde.

La déclaration sans équivoque du premier amour d’un garçon prend une forme musicale dans la nouvelle chanson titre de TOMORROW X TOGETHER : « 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori” (lire “zéro par une chanson d’amour”). Le titre pop rock hybride utilise des nombres pour représenter visuellement que dans ce monde de zéro, “vous” êtes mon seul et unique.

La chanson titre se distingue par le nom de ses contributeurs mondiaux. La chanson est un effort de collaboration entre “hitman” bang, Mod Sun et No Love For The Middle Child en tant qu’auteurs-compositeurs, et RM de BTS, qui a aidé à écrire les paroles.

Parmi les autres chansons de l’album studio de huit pistes, citons “Anti-Romantic”, “0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori”, “Magic”, “Ice Cream”, “Et si j’avais été ce PUMA”, “Pas de règles”, “Dear Spoutnik” et “Frost”.

The Chaos Chapter: FREEZE comprend des contributions créatives des cinq membres, attirant l’empathie des adolescents du monde entier à travers des paroles uniques et individualisées. “Ice Cream” a été écrit en partie par SOOBIN, “Et si j’avais été ce PUMA” par YEONJUN, TAEHYUN et BEOMGYU, et “No Rules” par YEONJUN, HUENINGKAI, BEOMGYU et TAEHYUN. TAEHYUN a écrit la musique et les paroles de “Dear Spoutnik”, tandis que HUENINGKAI a écrit les paroles et a obtenu son premier crédit de production pour le même morceau.

The Chaos Chapter: FREEZE a enregistré plus de 700 000 précommandes, marquant un nouveau record pour le jeune groupe. Les fans n’ont plus à attendre, car le nouvel album très attendu de TOMMOROW x TOGETHER est enfin arrivé.

Achetez ou diffusez The Chaos Chapter: FREEZE.