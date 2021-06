Tomorrowland 2021 explore «toutes les options possibles» après l’ordre d’arrêt

Bien que le gouvernement belge ait donné son feu vert à Tomorrowland 2021 et à d’autres événements de foule prévus pour la mi-août ou plus tard, des responsables du gouvernement local ont récemment affirmé que l’événement « ne pouvait pas avoir lieu » dans leur ville. Désormais, les organisateurs “explorent toutes les options possibles” dans le but d’éviter une annulation pour la deuxième année consécutive.

Le festival de 16 ans était initialement prévu pour le dernier week-end d’août et le premier week-end de septembre, encore une fois depuis Boom, Anvers, Belgique. Au cours des années précédentes, Tomorrowland – qui a attiré quelque 400 000 fans d’EDM dans la ville d’environ 16 000 habitants en 2019 – a commencé en juillet, à la seule exception de l’événement inaugural en 2005.

Mais les organisateurs de Tomorrowland, en fixant une date de début fin août pour l’édition 2021, semblaient croire que le mois supplémentaire environ, en coordination avec le déploiement continu des vaccins COVID-19, permettrait à leur événement de se dérouler sans problème. De plus, le comité consultatif belge a semblé être d’accord avec l’évaluation, précisant que jusqu’à 75 000 fans pourraient profiter simultanément d’« événements à plus grande échelle » à partir du 13 août – bien qu’après avoir présenté une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif.

Aujourd’hui, le comité consultatif a décrit d’autres annulations de restrictions sur les coronavirus, notamment en autorisant jusqu’à 2 000 participants par spectacle en salle et 2 500 participants par événement en plein air. Lors de la prochaine réunion – fixée au vendredi 16 juillet – l’organe verra s’il « peut supprimer bon nombre des restrictions restantes », selon le Premier ministre Alexander De Croo.

Malgré cette réouverture en cours, le maire de Boom (et le maire de Rumst voisin) a déclaré hier, dans un communiqué intitulé “Seizième édition de Tomorrowland pas avant 2022” – selon Google Translate, c’est-à-dire qu’ils ne accorder un permis à Tomorrowland 2021.

Cette décision, ont poursuivi les maires, est basée “sur l’avis des virologues, du service fédéral de santé et de la police locale et fédérale”. Nonobstant le plafond susmentionné de 75 000 participants pour Tomorrowland, les maires dans leur ordonnance de six pages ont relayé: “Une déclaration faite par les participants du comité consultatif n’a cependant pas force de loi.”

Sans cadre juridique en place pour les grands événements, les maires “ne peuvent pas autoriser l’événement Tomorrowland”, selon le document, qui met également en évidence les obstacles logistiques perçus de la situation (y compris l’administration de nombreux tests et le retrait de toute personne infectée), le risque de transmission associés aux variantes de COVID-19 et à la nature internationale de Tomorrowland.

Les organisateurs de Tomorrowland ont déclaré aujourd’hui qu’ils étaient “très surpris et intrigués par ces messages contradictoires de nos gouvernements” et qu’ils avaient l’intention au cours des prochains jours “d’explorer toutes les options possibles et d’essayer d’obtenir une certaine clarté pour nos visiteurs et fournisseurs.

“Aucun Tomorrowland pour la deuxième année consécutive ne serait de toute façon [a] énorme catastrophe pour notre entreprise, mais aussi pour les plus de 1500 fournisseurs impliqués, de nombreux indépendants et nos milliers d’employés », ont poursuivi les responsables du festival. «Après 15 ans de coopération intensive, cela semble très sombre et nous trouvons cela très regrettable après les nombreuses préparations et conversations constructives et les engagements fédéraux qui en sont arrivés à ce point, où nous avons du mal à comprendre ce qui vient de nous arriver et devons encore laissez-le couler un peu.