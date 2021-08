Tomorrowland lance une étiquette et signe un accord de distribution avec UMG

Festival mondial de musique de danse et marque Demain lance un label – et ses sorties seront distribuées dans le monde entier par Universal Music.

Le label s’associera à Virgin Records Germany, avec une distribution mondiale via Virgin Music Label & Artist Services, pour donner à Tomorrowland un accès aux ressources du marché et aux équipes de labels dans le monde entier.

Tomorrowland a lieu chaque année à Boom, en Belgique, depuis 2005, et accueille plus de 400 000 personnes de 200 pays sur deux week-ends. Grâce à son festival, Tomorrowland est devenu une marque mondiale de musique et de style de vie, avec son nouveau festival Tomorrowland Winter dans les Alpes françaises, son propre label de mode TML by Tomorrowland et la station de radio One World Radio.

Alors que les éditions du festival 2020 et 2021 de Tomorrowland ont été annulées, la marque a étendu sa portée mondiale à travers une série de festivals et d’événements numériques pendant le verrouillage mondial. Grâce à ce partenariat de label, Tomorrowland bénéficiera d’un accès direct à un pool collectif des divisions de labels internationaux d’UMG.

Le partenariat sera dirigé à Berlin par Alexander Neipp, Daniel Schmidt et Magnus Textor (Virgin Records) et Tina Adams (Virgin Music Label & Artist Services).

La première sortie sous le nouveau label sera celle de Never Sleeps, un nouveau projet d’Afrojack ft. Chico Rose, avec le morceau « You Got The Love » disponible sur toutes les plateformes du monde le 27 août.

Ces dernières années, Virgin Records Germany a obtenu un succès international en signant, en publiant et en commercialisant des artistes dance et électroniques, avec des succès récents de Topic & A7S, MEDUZA et twocolors. Aux États-Unis, Astralwerks contribuera à élargir la portée et la notoriété des futurs projets et artistes de Tomorrowland.

Michiel Beers, PDG et fondateur de Tomorrowland, a déclaré : « La créativité est quelque chose qui ne peut pas être arrêté @ Tomorrowland. Je suis très fier de la résilience de notre équipe à trouver de nouvelles façons d’amener Tomorrowland dans la réalité de la dernière période. Nous avons pris le temps supplémentaire de nous concentrer sur des projets qui figuraient sur notre liste depuis longtemps et l’un d’entre eux lançait définitivement notre propre label Tomorrowland Music.

