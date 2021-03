Tomslist: 5 Top Penny Stocks cette semaine: OCG, SPRT, DLPN, ZOM, SNDL

Bon week-end, mes amis. Si vous êtes fatigué de lire les succès de tout le monde, rappelez-vous simplement que même les plus grands penny stocks ont leurs jours de chien.

Alors, voici mon rapport Craigslist Tomslist sur certaines des meilleures histoires de penny stock cette semaine.

Des sites Web copiés aux mauvais films, ces cinq noms pourraient utiliser un peu d’amour des investisseurs:

Tenue de culture orientale (NASDAQ:OCG)

Support.com (NASDAQ:SPRT)

Divertissement avec les dauphins (NASDAQ:DLPN)

Zomedica Corp (NYSEAMERICAIN:ZOM)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL)

Top Penny Stocks de la semaine: Holding de la culture orientale (OCG)

Recherche: Nouveau développeur Web

Lorsqu’un NFT (jeton non fongible) d’un pet s’est vendu 85 $ la semaine dernière, nous savions que nous étions sur quelque chose de gros. Nous sommes déjà (soi-disant) un grand marché en ligne pour les objets de collection et les œuvres d’art. Le passage aux NFT est la prochaine étape logique, selon les investisseurs qui ont envoyé nos actions de 3 $ à 10 $ ce mois-ci.

Il y a juste un problème: notre site Web est un copier-coller de celui de nos concurrents.

Nous avons toujours pensé que notre développeur Web semblait louche. Mais il nous a fallu jusqu’à cette semaine pour réaliser que notre site est une réplique de Art de Takung (NYSEAMERICAIN:TKAT), un commissaire-priseur concurrent du bas de la rue. Les gens que nous avons embauchés n’ont même pas pris la peine de changer les images de la page d’accueil (même si au moins ils ont eu la décence de mettre dans la bonne équipe de direction).

Nous cherchons à embaucher quelqu’un pour mettre à jour notre site et résoudre le problème. Nous sommes censés être un forum de trading en ligne, pas une entreprise de nuit opérant dans notre garage.

Ou peut-être que notre site Web est correct. Peut-être que nous n’avions que 45 éléments répertoriés pour l’ensemble de 2019. Si tel est le cas, nous cherchons également à embaucher un bon avocat de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Qui copie qui?

Support.com (SPRT)

Vente de services: conseils de fusion

La plupart des gens nous connaissent comme une entreprise de service client endormie basée à Sunnyvale, en Californie. Mais si vous êtes un PDG avec des actionnaires en colère qui vous respirent dans le cou, ne cherchez pas plus loin que notre dernier produit, le Dogecoinator 3000.

En créant un flux de presse positif, le Dogecoinator 3000 permet à votre entreprise de fusionner avec une entreprise de blockchain indépendante sans beaucoup d’approbation des actionnaires extérieurs. Et parce que la crypto-monnaie est si chaude, vos actionnaires minoritaires ne resteront même pas fous après avoir vu leurs rendements boursiers à couper le souffle.

Vous voulez une preuve? Comme tout bon inventeur, nous avons testé le produit sur nous-mêmes. Les effets étaient exactement comme prévu.

Grâce au Dogecoinator 3000, nous fusionnons maintenant avec Greenidge Generation Holdings, une Bitcoin (CCC:BTC-USD) exploitation minière basée dans le nord de l’État de New York. Peu importe que nos actionnaires ne détiennent que 8% de la fusion finale – notre action a bondi de 300% le jour où nous avons annoncé la transaction.

Vous aussi, vous pouvez participer à la crypto mania de 2021. Appelez-nous dès aujourd’hui pour votre guide gratuit. Mais dépêchez-vous, les fournitures ne dureront pas éternellement!

Dolphin Entertainment (DLPN)

Recrutement en cours: Meme Curator

Salut à tous – nous embauchons un consultant NFT pour nous aider à sortir de la situation dans laquelle notre charmant PDG nous a mis.

Mardi, nous avons annoncé avec surprise le lancement d’une division de création et de marketing NFT. En apparence, cela a beaucoup de sens – notre équipe produit des succès de divertissement dignes de mention depuis des années. Du documentaire musical Believe de Justin Bieber, classé 1,7 étoiles, au film 1,8 étoiles Ocean Ave, nous ne sommes pas étrangers à la création de contenu si terrible que vous ne pouvez pas détourner le regard. (Au fait, ces scores sont sur 10).

Les NFT sont la prochaine étape logique. Avec des spéculateurs qui collectionnent ces bébés bonnets numériques sans égard pour le prix, c’est une entreprise qui est mûre pour la prise.

Notre conservateur Meme ne partira pas de zéro – nous avons déjà un accord avec Hall of Fame Resort & Divertissement (NASDAQ:HOFV) pour produire des NFT pour le sport professionnel. Et nos services de relations publiques et de marketing (blague à part) sont plutôt bons. Mais ils devront travailler rapidement pour détrôner la NBA à leur propre match. Nos pertes financières annuelles l’exigent.

Zomedica Corp (ZOM)

Forum de discussion: Je n’aime pas les NFT

Quelqu’un d’autre a-t-il déjà eu le sentiment que les NFT et la cryptographie prennent le contrôle de Tomslist ces jours-ci? Tout le monde spécule sur la prochaine pièce Doggy ou sur le GIF généré par son tuyau d’échappement.

Et nous voilà en train de lancer l’outil de diagnostic pour animaux de compagnie TRUFORMA sans une once de publicité gratuite. Non seulement notre produit aidera les vétérinaires à effectuer des tests sur place pour la thyroïde et d’autres fonctions critiques. Mais c’est aussi le catalyseur qui pourrait transformer notre société de pré-revenus en une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Nous essayons de le dire aux investisseurs depuis des mois – l’un de nos administrateurs a même acheté plus d’un demi-million d’actions en août dernier.

Mais pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens intéressés? Nous avons déjà fait passer le cours de nos actions de moins de 7 cents en octobre à 1,75 $ aujourd’hui. L’investissement de 100 000 $ de ce directeur a presque atteint 2 millions de dollars le mois dernier. Peut-être que si nous peignions un Shiba Inu sur nos machines TRUFORMA et le transformions en Bitcoin, les gens feraient plus attention.

Les producteurs de cadrans solaires (SNDL)

Connexion manquée: la légalisation de la marijuana par Chuck Schumer

Nous avons brièvement rencontré les yeux fin janvier. J’étais un producteur de marijuana non rentable dans un marché canadien entièrement saturé. Vous étiez la légalisation de la marijuana aux États-Unis – l’étoile brillante promise par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Tout le monde autour de nous pensait que nous ferions le couple parfait. Les actionnaires ont fait passer mon action de 14 cents à près de 4 $ en février, ce qui fait que moi (et beaucoup de Reddit fans d’investisseurs) très, très riches.

Mais ensuite tu as disparu. Vous avez disparu comme la promesse d’un politicien le lendemain de la fin d’une campagne de financement.

Maintenant, je ne sais pas quoi faire sans toi. Le marché canadien de la marijuana est tellement saturé que j’ai dû abandonner près de six mois de production l’an dernier. Et la légalisation du Mexique profitera aux acteurs locaux là-bas, et non à certaines importations canadiennes étrangères. Le cours de mon action flirtant avec le niveau redouté de 1 $ dû à des années de dilution des actions, il ne faudra pas longtemps avant que je puisse être radié de la cote. S’il vous plaît, légalisation de la marijuana. J’ai besoin de te retrouver.

