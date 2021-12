Toni Bou aura un nouveau partenaire en 2022

10/12/2021

Le à 13:24 CET

L’équipe la plus titrée de l’histoire du Trial, la Equipe Repsol Honda, présente de nouveaux visages pour la prochaine saison : Toni Bou aura Gabriel Marcelli en tant que coéquipier et Takahisa Fujinami assume les fonctions de Team Manager.Toni Bou et Gabriel Marcelli Ce sera le duo Repsol Honda Team qui se battra pour le Championnat du Monde TrialGP et X-Trial en 2022. Peu de choses à dire sur le numéro un des 15 dernières années : Toni Bou. L’athlète le plus titré, la légende du Trial, la référence de tous ira défendre son numéro resté intact depuis trois décennies ; Bou (17/10/1986) débutera comme le favori et l’homme à battre pour sa seizième saison avec le Repsol Honda Team.

Et à côté de Toni Bou Le jeune galicien fera ses débuts dans l’équipe cette année Gabriel Marcelli (02/04/2000) qui nous rejoint après une carrière réussie en Trial2, où il est devenu Champion du Monde en 2019, et deux saisons solides en TrialGP.

Takahisa Fujinami, nouveau chef d’équipe

L’équipe Repsol Honda renouvelle également une partie de son personnel avec l’incorporation de l’ex-pilote Takahisa Fujinami en tant que nouveau chef d’équipe. Après 26 saisons actives en Championnat du Monde de Trial, Fujigas va continuer à développer un nouveau rôle au sein d’une structure qu’il connaît bien. Son expérience de la compétition sera un facteur important pour le nouveau challenge dont il fut le Champion du Monde de Trial en 2004.

Toni Bou

Cette prochaine saison sera très intéressante pour nous tous. Comme toujours, les objectifs sont les titres et nous nous y préparons continuellement car les rivaux veulent toujours nous ravir la place de numéro un au championnat du monde. Nous poursuivrons notre ligne de travail que nous avons menée ces années. Je souhaite la bienvenue à Gabriel Marcelli dans l’équipe. C’est un très bon pilote et cette année, il a fait de belles courses. Il fera sûrement bien et ce sera bon pour l’équipe. Félicitez également Takahisa Fujinami en tant que nouveau Team Manager. Votre expérience de course sera certainement positive pour nous.

Gabriel Marcelli

Je suis plus qu’heureux de rejoindre la meilleure équipe de trial au monde. Tout d’abord je tiens à remercier tous mes sponsors qui m’ont soutenu ces années, surtout cette dernière saison. Désormais, il y aura peut-être plus de pression. Rejoindre l’équipe Repsol Honda, c’est assumer plus de responsabilités, vous êtes aux yeux de tous & mldr; Être le coéquipier de Toni, avoir une si bonne équipe, je pense que ça va donner beaucoup de bons moments et j’espère que c’est une relation qui dure de nombreuses années. Je prends le relais de Takahisa Fujinami, qui a mis la barre très haute toutes ces années. Je vais essayer de faire de mon mieux et de montrer que je suis à la hauteur de la tâche et je fais confiance au travail pour pouvoir être au top et j’espère ! on peut être au top Toni Bou et moi.

Takahisa Fujinami

Responsable d’équipe, cadre

C’est pour moi un honneur de pouvoir désormais défendre les couleurs du Repsol Honda Trial Team en tant que Team Manager. C’est un grand défi pour moi, sans aucun doute. L’équipe a remporté de grands succès et mon intention sera de poursuivre cette longue série de titres et de collaborer pour rendre la marque encore plus grande. En 2022, nous avons ajouté un nouveau pilote à l’équipe : Gabriel Marcelli. C’est un jeune pilote avec une grande projection. En 2020, il a réalisé son premier podium et ce 2021 a terminé la saison en nette ascension. Avec son entrée dans l’équipe Repsol Honda, nous sommes sûrs qu’il fera un grand pas dans sa carrière sportive. Il sera le nouveau partenaire du grand champion Toni Bou. Il a remporté 30 titres de champion du monde et & mldr; Que pouvez-vous dire d’autre sur quelqu’un qui a tant gagné ? Eh bien, comme toujours, il visera la victoire aux Championnats du monde de TrialGP et X-Trial la saison prochaine. Toute l’équipe va travailler pour rendre cela possible pour une autre année !