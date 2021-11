Toni Bou, champion du monde pour la quinzième fois consécutive

21/11/2021 à 21:42 CET

Le pilote de Barcelone Toni Bou (Montesa HRC) a été proclamé Champion du Monde de X-Trial pour la quinzième fois consécutive en remportant ce dimanche la 44e édition du Barcelona Indoor Trial, qui s’est déroulée au Palau Sant Jordi de Barcelone devant 6 100 spectateurs.

Dans une saison où la Coupe du monde a été réduite à seulement deux épreuves, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions du public dans les pavillons couverts, les fans ont répondu au rendez-vous de Barcelone, arrivé après vingt mois d’absence .

Bou, 35 ans originaire de Piera (Barcelone), a ajouté sa quatorzième victoire en seize participations à l’épreuve de Barcelone et son trentième titre mondial (15 en salle et 15 en extérieur) et sa 70e victoire en Coupe du monde et sa quinzième en salle consécutive .

La surprise a déjà sauté au premier tour, avec neuf coureurs, répartis en trois groupes et qui ont joué cinq zones. Dans le troisième groupe, le Bilbao Jaime Busto (Vertigo) n’a eu que deux points de pénalité, Toni Bou (Montesa HRC) six après un fiasco (5 points) et un pied au sol (1 point) et Adam raga (TRRS), après un fiasco et trois points par pied au sol, huit, faisant de lui le troisième du groupe.

Jorge Casales(Gaz Gas), Anglais Toby Martin (TRRS) et Jeroni Fajardo (Sherco) ont été éliminés. Six pilotes qui allaient s’affronter dans cinq zones allaient au deuxième tour. Michel Gelabert (Gas Gas) l’a fait en sixième, Gabriel Marcelli (Montesa), comme cinquième et l’italien Matteo grattarola (Bêta) en tant que quatrième.

La troisième place de Adam raga au premier tour et au deuxième de Toni Bou Cela a amené les deux à disputer le deuxième tour dans le même groupe, avec Miquel Gelabert et un seul irait en finale.

Si Toni Bou parvenait à aller en finale, il serait déjà champion du monde même s’il le perdait face à n’importe quel rival, puisqu’il menait le championnat avec 20 points et Raga était deuxième avec 15, mais serait éliminé. Dans l’autre groupe étaient Jaime Busto, Matteo Grattarola et Gabriel Marcelli.

Gelabert a ouvert le deuxième tour et a ajouté 14 points de pénalité et a été suivi par Adam Raga, qui a commis un fiasco (5 points de pénalité) dans les deux premières zones et deux autres points dans les trois suivantes pour un total de 12 points.

Toni Bou est sorti à la troisième place et a commis un « fiasco » en deuxième zone. Il a ajouté deux points supplémentaires pour terminer avec sept pour aller à la finale et devenir champion du monde avant de la contester ; un fait sans précédent dans une étrange saison.

Classement 44º Indoor Trial Barcelone

1. Toni Bou (ESP) Montesa-HRC 20 points

2. Gabriel Marcelli (ESP) Montesa 15

3. Adam Raga (ESP) TRRS 12

4. Jaime Busto (ESP) Vertigo 9

5. Miquel Gelabert (ESP) Gaz Gaz 6

6. Matteo Grattarola (ITA) bêta 4

7. Jeroni Fajardo (ESP) Sherco 3

8. Toby Martyn (GBR) TRRS 2

9. Jorge Casales (ESP) Gaz Gaz 1

Classement général World Final X-Trial 2021 (2 épreuves : Andorre et Barcelone)

1. Toni Bou (ESP) Montesa 20 20 40

2. Adam Raga (ESP) TRRS 15 12 27

3. Jaime Busto (ESP) Vertigo 12 9 21

4. Gabriel Marcelli (ESP) Montesa 3 15 18

5. Matteo Grattarola (ITA) Bêta 9 4 13

6. Miquel Gelabert (ESP) Gaz Gaz 4 6 10

7. Jeroni Fajardo (ESP) Sherco 6 3 9

8. Toby Martyn (GBR) TRRS 2 2 4

9. Jorge Casales (ESP) Gaz Gaz 1 1 2