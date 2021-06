Toni Bou commence la défense de sa couronne mondiale en Italie

08/06/2021 à 12:33 CEST

L’Italie accueillera à nouveau le Championnat du Monde de TrialGP, cette fois pour l’épreuve inaugurale du championnat qui débutera ce week-end avec deux journées de compétition marquantes.

La principale question qui se pose dans ces moments est de savoir comment Toni Bou va arriver à ce premier rendez-vous de la saison après la fracture du péroné de sa jambe gauche qu’il a subie il y a quelques semaines alors qu’il s’entraînait sur une moto. Après votre opération effectuée par le médecin Josep Torrent et le docteur Maurise saur à la clinique Mi Tres Torres et supervisé par le médecin de l’équipe, médecin Joaquim Terricabras, le pilote Repsol Honda Trial Team a lancé un programme de une rééducation qui lui a déjà permis de se remettre sur la moto il y a quelques jours à peine.

Les sensations de Bou Ils sont bons et il est confiant de pouvoir défendre son statut d’actuel Champion du Monde lors de la course qui ouvre la compétition mondiale de TrialGP à Tolmezzo, en Italie, les 12 et 13 juin. Avec quatorze titres derrière lui, Bou cherche à élargir son palmarès impressionnant au cours de la saison la plus incertaine. En Italie, Toni Bou a remporté quatorze fois la victoire, les douze dernières d’affilée.

Son coéquipier, le pilote japonais Takahisa Fujinami, entamera sa vingt-sixième saison consécutive dans la plus haute compétition. ‘Fujigas’, Champion du Monde en 2004, espère réaliser une saison satisfaisante – avec le podium comme objectif principal – puisque le calendrier 2020 raccourci et la concentration des courses l’ont empêché d’obtenir une bonne performance en début de championnat. Dans l’histoire des courses italiennes, Fujinami a remporté cinq victoires et reste le pilote avec le plus grand nombre de podiums, 22.

Le TrialGP Italie 2021 se déroulera à Tolmezzo, dans la région d’Udine, au pied des Alpes orientales. Le nouveau règlement de cette saison affecte le parcours qui, contrairement à la saison dernière, ne comptera que deux tours pour un total de 12 zones.

Le temps maximum autorisé pour terminer le premier tour sera de deux heures et demie. Après 15 minutes de repos pour le ravitaillement, le deuxième passage dans les zones doit être effectué en une heure et 45 minutes, le temps total maximum autorisé par pilote étant de 4 heures et 30 minutes. Le samedi, la course débutera à 10h00 et le dimanche à 09h00.