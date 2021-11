Toni Bou commence sa défense du titre X-Trial avec la victoire

11/07/2021 à 00:36 CET

Toni Bou a débuté le Championnat du Monde X-Trial réduit avec une victoire en Andorre. Le pilote de l’équipe Repsol Honda, qui vise son 30e titre de champion du monde, a clairement remporté la première des deux épreuves, disputée à Andorre-la-Vieille.

Dans la première manche, le pilote Piera a commis quelques erreurs, terminant à la quatrième place avec sept points de pénalité. Cependant, son amélioration au deuxième tour l’a conduit directement en demi-finale et en finale, où Bou a été impeccable et n’a cédé aucun point, l’emportant finalement sur Adam Raga.

Dans deux semaines, Le 21 novembre aura lieu la deuxième et dernière épreuve du Championnat du monde en salle, qui se déroulera au Palau Sant Jordi de Barcelone, où Bou il cherchera à revalider le titre et remportera son trentième championnat du monde.

Toni Bou (pilote Repsol Honda) :

« Je suis super content de cette victoire. Après 20 mois sans participer au X-Trial, les sensations ont été étranges. Concourir à nouveau devant le public et surtout le public andorran a été incroyable. Nous savons que Barcelone, qui est aussi ma course à domicile, ce sera très difficile et, par conséquent, il était très important de gagner ici aujourd’hui. Au début, j’ai marqué un point et j’ai fait une erreur. Mais dans le deuxième tour et la finale, c’était spectaculaire, non seulement parce que Je n’ai pas commis de pénalités, mais parce que je me sentais très à l’aise de rouler en toute sécurité et de manière agressive. Je suis très content de mon pilotage, mais surtout de l’équipe. Je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous avez fait ce mois dernier après gagner le championnat du monde en plein air, pour préparer le vélo pour le championnat en salle «