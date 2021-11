Toni Bou, en quête de son 30e titre mondial à Barcelone

17/11/2021

Le à 16:48 CET

Toni Bou peut franchir la barre historique des 30 titres ce dimanche épreuves mondiales. Le pilote Repsol Honda se battra pour atteindre son objectif lors de la dernière épreuve de la Championnat du Monde FIM de X-Trial 2021, organisé au Palau Sant Jordi à Barcelone. Bou Il mène le classement provisoire après sa victoire au premier tour, disputé le 6 novembre en Andorre, et espère terminer ce week-end au deuxième tour d’un calendrier réduit en raison de la pandémie.

« Ce n’est pas idéal et nous espérons qu’un championnat du monde de seulement deux courses ne se reproduira pas, mais la situation est compliquée et elle a été sauvée », a estimé Bou ce mercredi lors de la présentation de la 44e édition du Barcelona Indoor Trial, qui a remporté treize de ses quinze actions. Le coureur de Piera a été très fort lors de la finale d’Andorre, mais c’est le Palau San Jordi qui dictera le jugement final, car en cas d’égalité, le dernier résultat prévaudra. Cela obligera le pilote de l’équipe Repsol Honda à s’appliquer à fond depuis le premier des six domaines exigeants qui composent le parcours et dans lequel neuf pilotes chercheront à se qualifier pour la grande finale.

Adam raga, qui à 39 ans est le troisième coureur avec le plus de victoires à Barcelone (6), a été surpris de pouvoir affronter la clôture de la Coupe du monde en salle avec un maximum d’options pour le titre : « C’est un ballon de match pour moi, un belle opportunité, même si sans aucun doute ce n’est pas le meilleur pour le championnat si c’est le meilleur des deux tests », a déclaré le pilote d’Ulldecona.

Près de Bou et Raga, souligne la présence du champion d’Espagne Jaime Busto et le vétéran Jeroni Fajardo, en plus de Gabriel Marcelli, Jorge Casale, Miquel Gelabert, Matteo Gratarola (ITA) et Toby Martin (GBR).

La compétition est structurée en trois phases, un premier tour où sont classés les six meilleurs des neuf pilotes participants, qui sont séparés en deux groupes pour concourir dans la deuxième phase. À partir de là, seuls les meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour la grande finale. Dans chaque phase, les coureurs affronteront cinq zones à l’exception de la finale, qui affrontera les six zones du Palau Sant Jordi.

Le Barcelona Indoor Trial, la plus ancienne épreuve de la compétition X-Trial, débutera le dimanche 21 novembre à 17h00. La finale aura lieu à 19h30 et le podium est prévu à 20h00. Pour la première fois en 44 ans d’histoire, l’événement comprendra également une catégorie féminine, etl Womens Trophy, qui réunira la septuple championne du monde britannique Emma Bristow, la Française Naomi Moner, la Norvégienne Ingveig Häkonen et les Espagnoles Sandra Gómez et Berta Abellán.

Voici comment se déroule le championnat du monde de X-Trial 2021

1. Toni BOU (Montesa-HRC), 20 points

2. Adam RAGA (TRRS), 15 points

3. Jaime BUSTO (Vertige), 12 points

4. Matteo GRATTAROLA (Bêta), 9 points

5. Jeroni FAJARDO (Sherco), 6 points

6. Miquel GELABERT (GasGas), 4 points

7. Gabriel MARCELLI (Montesa), 3 points

8. Toby MARTYN (Bêta), 2 points

9. Jorge CASALES (GasGas), 1 point